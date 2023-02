Honda Civic Hatchback wordt Integra Hatchback

De naam 'Integra' doet niet alleen Honda-liefhebbers iets, ook het hogere management van Honda krijgt er schijnbaar ingewikkelde gevoelens van in de onderbuik. Zo verkoopt Honda's luxedivisie Acura in de Verenigde Staten sinds vorig jaar een nieuwe Integra. Die Acura Integra is een vijfdeurs hatchback die zijn techniek deelt met de meest recente Honda Civic, maar hij deelt er geen stukje plaatwerk mee. Maar er is in autoland meer nieuwe Integra-pret beschikbaar, al moet je daarvoor afzakken naar China. De huidige generatie Civic Hatchback en de hier niet leverbare sedanversie ervan worden in China door Dongfeng Honda verkocht. De tweede joint-venture die Honda in China heeft - GAC Honda - verkoopt een auto die Honda Integra heet. Die heeft vanbuiten niets te maken met de Acura Integra. In feite is het een Honda Civic Sedan met een aangepast front en een eigen bilpartij. Die Chinese Honda Integra krijgt nu gezelschap van een hatchback.

De nieuwe hatchbackversie van de Chinese Honda Integra heeft niet geheel verrassend Honda Integra Hatchback. Die Integra Hatchback staat tot 'onze' Civic Hatchback als de Chinese Integra Sedan tot de Civic Sedan. De Honda Integra Hatchback deelt dus het gros van zijn koetswerk met de hier bekende Honda Civic Hatchback, maar heeft een aangepaste neus en een net even andere achterzijde. De Integra heeft afwijkende koplampen, een andere grille en rondom nieuwe en vooral sportiever vormgegeven bumpers. De achterlichten zijn ditmaal wel overgenomen van de Civic waarop hij is gebaseerd. Op een klein door de andere bumpers veroorzaakt lengteverschil van zo'n 1,5 centimeter is de Integra Hatchback net zo groot als de Civic Hatchback. Van een langere wielbasis is dus geen sprake.

In Europa is de nieuwe Civic alleen leverbaar als hatchback. Hij is er bovendien alleen als hybride e:HEV of als spectaculaire Type-R. De Integra Hatchback komt in China ook als hybride op de markt, maar krijgt daarnaast ook een 182 pk sterke 1.5. Die aandrijflijn ken je wellicht van de vorige generatie Civic.

Schuiven en wisselen

Voor de Europese markt heeft deze Honda Integra Hatchback natuurlijk geen enkele relevantie. Hij zal de Chinese landsgrenzen immers nooit via de officiële kanalen verlaten. Wel is het weer een interessant voorbeeld van hoe auto's in andere markten dan de Europese compleet anders kunnen zijn dan we hier gewend zijn. Honda heeft met zijn twee Chinese joint-ventures in China overigens een heel druk modellenaanbod waarin diverse modellen met elkaar overlappen. Zo is de Breeze van GAC Honda er een aangepaste versie van de CR-V die Dongfeng Honda voert. Verder zijn de Crider (GAC Honda) en Envix (Dongfeng Honda) feitelijk dezelfde auto's. Hetzelfde geldt voor de Accord (GAC) en Inspire (Donggeng), Odyssey (GAC) en Elysion (Dongfeng). Fit (Jazz, GAC) en Life (Dongfeng), Vezel (HR-V, GAC) en XR-V (Dongfeng), Avancier (GAC) en UR-V (Dongfeng).