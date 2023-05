Honda Civic (1978) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Heb je speciale herinneringen aan de eerste Honda Civic? Ga er dan maar eens goed voor zitten, want we parkeren even een exemplaar op je beeldscherm dat je in één klap terugbrengt in de tijd. Het mooiste: hij kan van jou zijn.

Zo af en toe duikt er nog wel eens een veertiger op die (voor zover bekend) zonder restauratie heel mooi oud is geworden. Zo hadden we onlangs nog een 41 jaar oude Ford Taunus in deze rubriek en nu schuiven we deze keurige en inmiddels toch ook alweer 45 jaar oude Honda Civic naar voren. Als-ie gerestaureerd zou zijn, zouden we het ook geloven. Op basis van de foto's van details als de dorpels, de motorruimte en de bodem zou je het haast zeggen. De Civic wilde immers nog wel eens ten prooi vallen aan de roestduivel, maar dit exemplaar lijkt die breeduit te hebben uitgelachen.

Volgens de aanbieder heeft het alles te maken met hoe de Civic is behandeld door zijn vorige baasjes. De vorige eigenaar heeft de auto maar liefst 24 jaar in bezit gehad en zou hem altijd droog binnen hebben geparkeerd. Dat kan een groot verschil maken. Daarbij komt dat de Civic volgens de vijfcijferige teller nog maar 71.715 km ervaring heeft en het zou goed kunnen dat hij werkelijk nog nooit is rondgegaan. Het interieur versterkt die vermoedens, want dat maakt eveneens een keurige indruk. Als je begin jaren 80 een Honda-showroom binnen was gelopen, had je een jong gebruikte Civic zo aan kunnen treffen.

Je merkt het al; het is lastig om niet enthousiast te worden over deze Civic. Zijn er dan nog minpunten? Nou ja, het is nogal een bescheiden Civic qua motorisering (60 pk 1.2) en uitrusting, maar maakt dat echt uit? Oh ja, hij is met een vraagprijs van €7.990 ook duurder dan dat hij destijds nieuw was, al is dat wat ons betreft heel goed te begrijpen. De vraag is of de Civic jou dat ook waard is. Of beter gezegd, of de trip down memory lane dat waard is, want daarvoor zorgt deze tijdscapsule op wielen ongetwijfeld.