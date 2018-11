Honda brengt Passport terug

Tussen 1993 en 2002 leverde Honda twee generaties van de op de Isuzu Rodeo gebaseerde Passport. Inmiddels gebruikt het merk die modelnaam al zo'n 17 jaar niet meer en dat is lang genoeg geweest, zo blijkt. Honda plakt de naam op een volledig nieuw model, een SUV die een plek krijgt tussen de CR-V en de Pilot.

De auto, ontwikkeld door Honda's Noord-Amerikaanse R&D-centrum, is volgens Honda z'n meest offroad-waardige SUV die het op de menukaart heeft staan, al betekent dat niet dat vierwielaandrijving standaard is. De basisversies zijn namelijk, net als de Pilot, gewoon voorwielaangedreven. De auto vertoont duidelijke gelijkenissen met de Pilot waar hij zijn technische basis mee deelt. De neus is nagenoeg identiek aan die van zijn grotere broer. Wel zijn de overhangen korter en zijn er aan de achterzijde, onder andere bij de achterlichten, verschillen waar te nemen. In feite moet je de Passport zien als een 15 centimeter kortere en iets stoerdere variant van de al genoemde Pilot. Daarbij is de Passport altijd een vijfzitter, terwijl de Pilot geleverd wordt als achtzitter met een met een derde zitrij. 20-inch lichtmetaal is op alle versies overigens standaard aanwezig, hetzelfde geldt voor Honda Sensing, een uitgebreid pakket veiligheidssystemen.

Deze Passport is volgens Honda - jawel - gericht op een iets avontuurlijker ingestelde, jongere verkoopgroep. Onder de kap ligt een 280 pk en 355 Nm sterke 3,5-liter grote V6, een benzinemotor die standaard gekoppeld is aan een automaat met negen verzetten. De voorwielaangedreven versies staan 1,3 hoger op z'n poten dan de Pilot. Bij de vierwielaangedreven versies is dat hoogteverschil 2,8 centimeter.

De Passport wordt straks gebouwd in het in Alabama gelegen Lincoln. In Nederland kenden we destijds de Opel Frontera als Rodeo-derivaat. Daarover lees je hier een interessant verhaal. De nieuwe Passport verwachten we overigens niet in Nederland.