Honda brengt Amerikaans merk naar Japan

Raar maar waar: Honda brengt een tot op heden vooral Amerikaans merk naar thuisland Japan. De auto van het merk die daar van dit merk op de markt komt, zal ook in de VS worden gebouwd. Ook zal een Amerikaans Honda-model de oversteek wagen.

Acura is voor Honda wat Lexus is voor Toyota. Het gaat in beide gevallen om de luxetak van de grote Japanse autofabrikant, bedoeld om met name Europese premiummerken het leven zuur te maken. Lexus heeft sinds zijn oprichting in 1989 de wereld veroverd, maar stiekem was Honda eerder. Acura bestaat al sinds 1986, alleen heeft dit merk het tot op heden bij Noord-Amerika gehouden. Kuwait is daarop tot nu toe de enige uitzondering, al worden de auto’s van Acura soms elders wel onder de Honda-merknaam aangeboden.

In Europa hoeven we Acura nog steeds niet te verwachten, maar Honda breidt het merk nu wel uit naar… Japan! Verschillende Amerikaanse media melden dat het merk de Type-S-variant van de sportieve Integra naar Japan brengt. Daarnaast wordt ook de Honda Trailsport Elite, een extra stoere versie van een grote Honda-SUV, op de boot gezet. De auto’s zouden gewoon linksgestuurd blijven, zoals zoveel Europese en Amerikaanse importmodellen in Japan, en zijn de eerste in Amerika gebouwde Honda-producten in decennia die de Japanse markt bereiken.

Lexus en Infiniti

Als het gaat om een lancering in Japan, was Lexus wel de eerste van de Japanse luxemerken. Lexus ging in 2005 onder die merknaam van start in het thuisland van moederbedrijf Toyota, al waren de Lexus-modellen er al wel eerder beschikbaar onder de Toyota-merknaam. Nissan voert die stategie tot op de dag van vandaag als het om Infiniti gaat, want Infiniti’s zijn in Japan hooguit als Nissan verkrijgbaar.