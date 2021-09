Honda BR-V: nieuwe compacte SUV

Terwijl demissionair minister van Financiën Wobke Hoekstra zijn koffertje met voor Nederland belangrijke documenten naar de koning bracht, trok Honda in Indonesië het doek van een noviteit die voor Nederland geen enkele relevantie heeft. We hebben het dan natuurlijk over de splinternieuwe BR-V.

In Nederland kennen we de HR-V en CR-V, maar Honda heeft ver buiten ons land tal van andere cross-overs en SUV's te koop. We noemen de Pilot en WR-V, maar ook de BR-V heeft via de officiële kanalen asfalt onder z'n wielen gekregen. Is dat zonde? Wellicht. De in 2016 gepresenteerde eerste generatie BR-V is namelijk een slim en verstandige SUV-achtige met de nodige MPV-invloeden. Het is een 4,45 meter korte ruimtereus op het relatief goedkope platform van de vorige generaties Brio en Amaze, maar wel een die plek biedt aan zeven inzittenden. In Europa kenden we een model met vergelijkbare filosofie als de in de jaren negentig gepresenteerde Daihatsu Gran Move op basis van de Charade, al bestond daar geen zevenzitter van. De in 2015 gelanceerde en in 2019 gefacelifte nuchtere BR-V vindt nu opvolging in een compleet nieuwe tweede generatie.

De nieuwe BR-V is de productieversie van de medio dit jaar in Indonesië gepresenteerde N7X Concept, een studiemodel waarvan z'n flitsende naam voor iets minder gelikts als New 7-Seater eXcitement stond. Doet dat afbreuk aan de nieuwe BR-V? Welnee, die oogt met zijn nieuwe koets met onder meer meer rechtop staande koets en mer minder drukke lijnen gelardeerde koets namelijk een stuk meer als een 'kleine CR-V'. De nieuwe BR-V heeft net als z'n voorganger een relatief grote raampartij en dat levert natuurlijk veel zicht op, zowel voor de passagiers als de bestuurder. De nieuwe BR-V heeft afhankelijk van de gekozen versie ledkoplampen, kijkers die visueel met elkaar worden verbonden door wat Honda de Solid Wing Face noemt. De chroomstrip op de snuit dus. Terwijl de koplampen samen meer één geheel vormen, knipt Honda de bij het vorige model met een chroomstrip aan elkaar geknoopte achterlichten juist van elkaar los. Ook rond de wielkasten vinden we minder tierelantijnen. Hoewel ook de nieuwe BR-V rondom is voorzien van kunststof wielkastranden en zwart plastic in de bumpers, zitten er minder flapjes en hoekjes in dan bij de vorige BR-V.

Ook het interieur is natuurlijk helemaal nieuw, al oogt het geheel niet wereldschokkend anders dan dat van de vorige BR-V. Ook nu vinden we weer relatief hoog bovenin het dashboard geplaatste ventilatieroosters met eronder een infotainmentscherm. Weer een verdieping lager zit de klimaatregeling, evenals bij het uitgaande model. Honda brengt voor de BR-V nieuwe systemen als LaneWatch en Smart Entry en Walk-Away Auto Lock naar de de auto, dus ook wat snufjes betreft gaat de Honda erop vooruit. Honda levert daarnaast samen als een actieve rijbaanassistent, automatisch grootlicht en adaptieve cruise control op de BR-V. ,De BR-V is altijd uitgerust met een 121 pk en 145 Nm sterke 1.5, een viercilinder i-VTEC-benzinemotor die gekoppeld is aan een CVT-transmissie, al komt ook een handgeschakelde bak beschikbaar. We mikken erop dat onderhuids de basis van de jongere Brio en Amaze schuilgaat, maar daarover zegt Honda zelf niets.

Naar Europa komt de nieuwe BR-V uiteraard niet. Is dat een gemis? We zijn benieuwd naar jullie reacties. In Zuid-Oost Azië moet de BR-V het opnemen tegen auto's als de Daihatsu Terios en Toyota Rush