Honda bijt zich verder vast in waterstof

Hoewel je een Honda met een brandstofcel aan boord in Nederland nooit hebt kunnen kopen is de fabrikant al decennia met brandstofcellen en waterstof in de weer. Al in de jaren 90 schoof Honda een studiemodel met brandstofcel naar voren en in 2008 kwam het met de FCX Clarity, een elektrische sedan met een brandstofcel die in 2014 het veld moest ruimen. Twee jaar later kwam Honda met een opvolger: de FCX Clarity. Die was er als reguliere EV en als plug-in, maar ook als FCEV. Honda is niet van plan om de tijd en aandacht die het in de ontwikkeling van brandstofceltechnologie heeft gestoken weg te gooien. Sterker nog, het merk gaat juist enthousiast door met brandstofcel- en waterstoftechnologie.

Zo brengt Honda in 2024 een auto op de markt die een samen met General Motors ontwikkeld 'nieuwe generatie' brandstofcelsysteem aan boord heeft. Deze auto - op basis van de nieuwe CR-V - moet aanzienlijk minder dure hardware aan boord hebben dan eerdere FCEV's van Honda. Volgens de Japanners kost het brandstofcelsysteem in die nieuwkomer slechts een derde van dat van de FCX Clarity Fuel Cell. Dankzij onder meer schaalvoordelen door samen te werken met General Motors, maar ook door de toepassing van 'innovatieve materialen' is het volgens Honda mogelijk de kosten te drukken. Bijzonder: de brandstofcelauto krijgt ook een stekker zodat je hem op kunt laden.

In 2024 stuurt Honda in Japan een prototype van een vrachtwagen de weg op die is voorzien van samen met Isuzu ontwikkelde brandstofcellen. Maar er is meer. Honda geloof ook in de toepassing van waterstof voor de opslag van energie voor bijvoorbeeld zijn fabrieken. Uit hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit wil Honda omzetten in 'groene waterstof' om later te gebruiken. Honda voorziet eveneens een toekomst voor waterstoftechnologie in de ruimtevaart. Het begint met de verkoop en levering van nieuwe brandstofcelsystemen. De fabrikant mikt in eerste instantie op de verkoop van 2.000 systemen per jaar, maar hoopt dit tegen 2030 te hebben opgeschroefd naar 60.000 stuks en tot enkele honderdduizenden per jaar vanaf 2035. Die systemen komen onder meer in personenauto's, maar ook in bedrijfsvoertuigen en machines in de bouw.