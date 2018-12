Honda bevestigt einde van dieselmotoren in Europa na 2021

Dat zegt Dave Hodgetts, die verantwoordelijk is voor de activiteiten van Honda in het Verenigd Koninkrijk, tegen Automotive News Europe. Afgelopen zomer staken de geruchten over het einde van de diesel bij Honda in Europa voor het eerst de kop op. In de nieuwe Civic heeft het merk nog een compleet herziene variant van z'n bijzonder fijne 1.6 i-DTEC gelepeld, maar dat is ook meteen de laatste auto waarbij dat gebeurt. De diesel gaat aan de neus van de CR-V, die er wel als hybride is, voorbij.

Tot aan het genoemde jaartal is de Civic het enige model dat met een dieselmotor leverbaar zal zijn. In 2021 wordt de Civic vervangen, waarna het gedaan is met de dieselkrachtbron bij Honda. Het nieuwe model krijgt net als die CR-V een hybride-aandrijflijn. Elders in de wereld komt er ook een plug-in hybride van de Civic. Of deze ook naar Europa komt, hangt volgens Hodgetts van toekomstige regelgeving af. Zo wordt in Nederland het belastingvoordeel op plug-in hybridevoertuigen, namelijk een halftarief voor de motorrijtuigenbelasting, in 2020 afgeschaft.

Tweederde elektrisch

Desalniettemin wil Honda dat twee derde van zijn Europese verkoop in 2025 een vorm van elektrisch rijden gebruikt. Om daar aan bij te dragen zal het merk volgend jaar zijn eerste elektrische auto presenteren, de charmante Urban EV. De afgelopen maanden hebben Alfa Romeo, Bentley, Jeep, Fiat, Nissan, Porsche, Suzuki, Toyota en Volvo stuk voor stuk laten weten te zullen stoppen met diesel.