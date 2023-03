Honda Accord Euro-R (2001) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Dit is een Honda Accord van een soort die nooit in Europa is verkocht. Toch heet hij Euro-R, en achter die opmerkelijke naam gaan indrukwekkende prestaties schuil.

Honda heeft er lange tijd een ware kunst van gemaakt om op ieder werelddeel een totaal ander model in hetzelfde segment aan te bieden. Anno 2023 zou dat als veel te duur en omslachtig worden weggezet, maar rond de eeuwwisseling was dit nog de normaalste zaak van de wereld voor de Japanners. Met de Accord van de zesde generatie maakte men het wel erg bont. Tussen grofweg 1997 en 2002 (1998 en 2003 in Europa) stonden er in Noord-Amerika, Europa én Japan totaal verschillende Accords op het menu, waarbij de rest van de wereld maar moest kiezen welk exemplaar het beste kon worden gevoerd.

De keuzes die Honda daarbij maakte, zijn ogenschijnlijk niet altijd even logisch. Zo kreeg niet Europa, maar Japan een stationwagenversie, werd er in Noord-Amerika in het geheel geen sportieve variant gevoerd en kwam er alléén in Europa een Honda Accord Type-R. Die auto was dus in de rest van de wereld niet te koop en is ook bij ons erg zeldzaam, wat hem al eens een plekje in deze rubriek bezorgde.

Hoewel Japan het zonder Type-R moest stellen, kwam er daar in 2000 wel een alternatief. Je raadt het al: dat was deze Honda Accord Euro-R. Die naam is opmerkelijk, maar is naar verluidt bedoeld om hem van de meer compromisloze Type-R-versies (van andere modellen) te onderscheiden. Het ‘Euro’ zou dan een verwijzing kunnen zijn naar de Europese Type-R, die twee jaar eerder verscheen en waar deze Euro-R zijn 2,2-liter grote viercilinder mee deelt. Wel kreeg de Euro-R nog meer vermogen, namelijk 220 in plaats van 212 pk. Net als bij de Europese Accord Type-R werd het sportieve feestje kracht bijgezet door de montage van allerlei skirts en spoilers.

Voor de duidelijkheid: deze Japanse Accord heeft ook in de basis niets van doen met de Accord die een kwarteeuw geleden in Europa werd gevoerd. Hij lijkt erop, zeker, maar de carrosserie is helemaal anders, net als die van de Amerikaanse versie. De opvolger van deze Accord-generatie, de zevende dus, was er ook als Euro-R. Dit model werd weer wél wereldwijd gevoerd, al ging hij in Noord-Amerika als Acura TSX door het leven. Een Type-R, voor Europa dus, kwam er nooit meer.