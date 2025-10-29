Ga naar de inhoud
Honda 0 α: deze elektrische SUV komt naar Nederland

Een jaartje later

Lars Krijgsman

Honda introduceert in op op termijn in Nederland maar liefst twee elektrische modellen van wat het zijn 0 Serie noemt. Een daarvan is een SUV en in de vorm van deze Honda 0 α Prototype zien we daarvan nu een concretere versie.

Honda verkoopt wereldwijd diverse elektrische modellen verspreid over diverse elektrische labels. In Europa is het aanbod van elektrische Honda's met momenteel enkel de e:Ny1 nog erg beperkt. Volgend jaar brengt Honda de eerste EV's van wat het de 0 Serie noemt naar Europa en ook naar Nederland. Een daarvan is een elektrische 'sedan' waarvan Honda in de vorm van de 0 Saloon al een voorbode liet zien tijdens de CES in Las Vegas. Op diezelfde vloer stond een vooruitblik op een elektrische SUV van dezelfde 0 Serie. Die SUV is nu iets concreter geworden, en hij heeft ook een nieuwe naam: Honda 0 α (alpha).

De Honda 0 α lijkt bijzonder sterk op de versie die we eerder dit jaar zagen, maar is toch net even meer productierijp. Zo heeft de SUV ander bumperwerk, traditionele zijpiegels in plaats van op stokjes geplaatste camera's en heeft Honda zaken handgrepen voor de portieren aangebracht. Interessant: de achterste portiergrepen zitten op een plek waar bij de 0 Serie van januari nog een derde zijruitje zat.

Komt de Honda 0 α nog onze kant op? Dat was aanvankelijk wel het verhaal en daar gaan we nog altijd vanuit. Wel lijkt Europa voor Honda een kleinere prioriteit te zijn geworden. Het zegt nu dat de SUV niet in 2026, maar in 2027 'wereldwijd maar vooral in Japan in India' op de markt moet komen.

Technische specificaties van de Honda 0 α zijn er nog niet.

