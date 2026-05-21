Vind je een caravan te veel gedoe, maar geniet je wel van de vrijheid die een mobiel huisje je biedt? Dan is een camper natuurlijk ideaal. Door hoge kosten worden gebruikte kampeerauto's echter minder interessant, terwijl de populariteit eerder nog toenam.

Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen kopers van nieuwe en gebruikte campers. Terwijl de verkoop van nieuwe kampeerauto's aantrekt, neemt de vraag naar gebruikte campers juist af. Dat concludeert verkoopplatform OSW. Volgens OSW wordt de afnemende vraag onder meer veroorzaakt door hoge kosten. “De voordelen van reizen met een camper wegen voor veel consumenten momenteel niet op tegen de hogere lasten,” aldus Renaldo Molenbeek van OSW. Die hoge lasten zijn volgens OSW vooral de hoge brandstofprijzen en toegenomen wegenbelasting. Het gevolg: minder vraag naar gebruikte campers en dus zijn verkopers eerder geneigd toe te geven op de vraagprijs, meent Molenbeek.

Onlangs bleek uit cijfers van brancheorganisaties Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en de Bovag dat er in de eerste vier maanden van dit jaar al 9 procent meer nieuwe kampeerauto's verkocht zijn dan in diezelfde maanden vorig jaar.

