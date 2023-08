Hoge benzineprijs remt vraag naar tweedehands benzineauto

Wie niet over de grens kan tanken, pinkt weer een traantje weg tijdens het volgooien van zijn of haar benzineauto. De hoge benzineprijzen lijken de vraag naar tweedehands auto's met een benzinemotor te dempen. Dat - en meer - blijkt uit het maandelijkse marktrapport van Automotive Mediaventions, het moederbedrijf van Gaspedaal.nl en Autotrack.

Even leek het erop dat de stevige prijsstijging van de gemiddelde vraagprijzen van tweedehands auto's leek te stabiliseren. Waar gebruikte auto op Gaspedaal.nl of Autotrack in mei nog voor gemiddeld €24.005 te koop stond, daalde die gemiddelde vraagprijs in juni naar €23.199. Helaas maar waar: de gemiddelde prijs die voor een tweedehands auto op de twee autoverkoopsites werd gevraagd nam in juli met bijna €800 toe naar €23.992. De gemiddelde prijs die de Nederlander bereid is te betalen voor een tweedehands auto nam tussen juni en juli slechts minimaal toe tot €19.770, met als gevolg dat het verschil tussen de gemiddelde prijs waarop gezocht wordt en de gemiddelde vraagprijs is verhoudingsgewijs is toegenomen.

Opvallend in het zoekgedrag van de Nederlandse consument: er werd in juli minder dan in de maand ervoor gezocht naar auto's met een benzinemotor. Benzineauto's waren met een aandeel van 55,8 procent in de zoekopdrachten nog altijd met afstand het populairst, maar dat aandeel lag in juli wel 1,5 procentpunt lager dan in juni. Waarschijnlijk houdt de afname van de populariteit van gebruikte benzineauto's verband met de stevig gestegen benzineprijzen.

Het aandeel van hybride en elektrische auto's in de zoekopdrachten nam juist toe. In 22,9 procent van de zoekopdrachten werd de jacht geopend op een gebruikte hybride auto. In juni lag dat aandeel 0,8 procentpunt lager. Elektrische auto's hadden in juli een aandeel van 7,3 procent in de zoekopdrachten. Dat aandeel lag in juni nog op 6,9 procent. Het aandeel van dieselauto's in de zoekopdrachten blijft met 9,5 procent (juni: 9,6 procent) nagenoeg onveranderd. Er wordt dus nog altijd vaker gezocht naar een gebruikte dieselauto dan naar een tweedehands elektrische auto.

Meest gezochte merken

De Top 10 van de meest gezochte merken waar Nederlanders op Gaspedaal.nl en Autotrack naar zochten was in juli hetzelfde als in de maand ervoor. In 10,6 procent van de zoekopdrachten richtte men het vizier op een gebruikte Volkswagen. Daarmee is Volkswagen op de twee verkoopplatforms het populairste automerk, gevolgd door Audi (8,5%) en BMW (8 procent). Duitse modellen zijn in de Top 10 van meest gezochte automodellen zeer goed vertegenwoordigd. De Golf is de populairste occasion, gevolgd door de Polo en BMW 3-serie.

Merk Aandeel in zoekopdrachten 1 Volkswagen 10,6 % 2 Audi 8,5 % 3 BMW 8,0 % 4 Mercedes-Benz 6,4 % 5 Ford 5,6 % 6 Toyota 5,3 % 7 Volvo 4,4 % 8 Peugeot 4,3 % 9 Opel 4,2 % 10 Renault 4,0 %

Meest gezochte modellen

Merk Model Aandeel in zoekopdrachten 1 Volkswagen Golf 2,2 % 2 Volkswagen Polo 1,8 % 3 BMW 3-Serie 1,5 % 4 Audi A3 1,3 % 5 Ford Focus 1,2 % 6 Ford Fiesta 1,0 % 7 Volkswagen Tiguan 1,0 % 8 Audi A4 1,0 % 9 Mercedes-Benz C-klasse 1,0 % 10 BMW 5-serie 0,9 %

Nederland stationwagon- én automaatland

De stationwagon blijft bij de Nederlandse occasionzoeker de populairste carrosserievorm. In maar liefst 23,4 procent van de zoekopdrachten werd de jacht op een nieuwe pakezel geopend. Op plek twee vinden we de traditionele hatchback (22,8 procent). De SUV staat met een aandeel van 15 procent van de zoekopdrachten op plek drie. Ook blijft de sedan behoorlijk populair (9,4 procent aandeel, plek 4). De MPV staat met 8,6 procent van de zoekopdrachten op plek vijf, gevolgd door de cabriolet op plek zes (5,7 procent). In 81 procent van de zoekopdrachten zochten Nederlanders naar een auto met automaat. De resterende 19 procent was - je raadt het al - voor auto's met een handbak.