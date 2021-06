Hoeveelheid woon-werkverkeer stabiel, maar hoe lang nog?

Het advies 'zoveel mogelijk thuiswerken' is komen te vervallen. Je zou dan ook verwachten dat het woon-werkverkeer weer stevig gaat toenemen, maar dat lijkt voorlopig nog mee te gaan vallen. Pas na de zomer komt daar echt flinke verandering in, is nu de verwachting.

Nederland is afgelopen zaterdag zo goed als 'van het slot' gegaan. Het anderhalve meter afstand houden van elkaar is de belangrijkste maatregel, maar verder kan bijna alles weer. Ook weer vaker naar kantoor gaan is onder die voorwaarde mogelijk. Uit mobiliteitsdata van Google blijkt dat we sinds begin dit jaar weer steeds meer naar het werk gaan, maar het blijft nu al een poosje op hetzelfde niveau steken (rode lijn in figuur hieronder). Ten opzichte van vóór de coronacrisis reizen we nu nog 12 procent minder naar het werk.

De voorzichtige verwachting is dat er door de versoepelingen niet plots een flinke toename in woon-werkverkeer plaatsvindt. BNR Nieuwsradio ondervroeg enkele van de grootste werkgevers in Nederland en kwam tot de conclusie dat men niet plots weer en masse naar kantoor gaat. Het '50 procent' op kantoor werken waar de overheid het over heeft, is voor veel bedrijven nog te gortig: "Grote bedrijven geven aan wel te gaan opschalen, maar nog niet tot 50 procent. Bedrijven geven aan eigen plannen opgesteld te hebben voor wanneer ze gaan versoepelen, daar wijken ze nu niet van af. Medewerkers mogen wel voor 50 procent terug naar kantoor, maar dan moet er wel die anderhalve meter afstand gehouden worden. Dat lukt nog niet overal," aldus BNR Nieuwsradio. 10 tot 30 procent bezetting wordt door de meeste bedrijven voorlopig als maximum gezien.

De komende maanden zal het dus nog even rustig blijven op veel werkvloeren en dan ook qua woon-werkverkeer. Daar helpt de zomervakantie natuurlijk ook aan mee. Pas na de zomer wordt er gerekend op een significantere toestroom naar kantoor. "De zomerperiode wordt een beetje als een overgangsperiode gebruikt, zodat bijvoorbeeld vanaf september weer voor de helft op kantoor en voor de helft thuis kan worden gewerkt. Mits ook blijkt dat daar behoefte aan is."

Dagelijkse files lonken nu al

Hoewel het woon-werkverkeer dus nog steeds wat achterblijft, zit Nederland op sommige punten alweer dichtbij de oude verkeerssituatie. ANWB becijferde dat we begin deze maand op 80 procent van de normale verkeersdrukte (van juni 2019) zaten. Dat leidt al tot de terugkeer van enkele dagelijks voorkomende files, vooral in de ochtendspits, bericht het AD. Diverse organisaties 'houden hun hart vast' nu thuiswerken door de versoepelingen niet langer de norm is. Anna Schouten van platform 'Samen Bereikbaar' pleit er in gesprek met het AD voor de ervaringen van de crisis te benutten om een terugkeer naar de oude drukte te voorkomen: "Corona was eigenlijk één groot thuiswerk-experiment. Veel mensen en veel bedrijven hielden vast aan een bepaald werkritme en hebben nu gezien dat het ook anders kan. We hopen dat werkgevers dat mogelijk gaan maken.’’