Hoe zuinig is de Volkswagen T-Cross in de praktijk?

Geheel volgens de trend levert Volkswagen de T-Cross, een SUV op basis van een B-segmenter. In dit geval is de T-Cross afgeleid van de Polo. Natuurkundige wetten schrijven voor dat een hogere, bredere auto een hoger verbruik laat noteren. Trekt de T-Cross ten strijde tegen de BINAS of doet hij precies wat je zou verwachten? De AutoWeek Verbruiksmonitor biedt uitsluitsel.

De Volkswagen T-Cross is sinds 2019 op de markt en verkoopt, hoewel het best een succesvol model is, aanzienlijk minder goed dan zijn hatchback-broeder. Het was daardoor te verwachten dat we met een kleinere dataset werken dan eerder met de Polo. Wel geven de voorhanden zijnde gegevens een voldoende indicatie van wat je in de praktijk kan verwachten.

Minst zuinige en zuinigste T-Cross

Laten we beginnen met de minst zuinige Volkswagen T-Cross. Dat is een 1.0 TSI 115 pk Life, waarvan het verbruik al 32.349 km lang wordt bijgehouden. Daarbij noteert de eigenaar een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 15,1, een afwijking die 34,9 procent afwijkt van de fabrieksopgave. Deze bedraagt 1 op 20,4. Absoluut gezien scoort er nog één rijder een ongunstiger verbruik, maar na slechts twee tankbeurten vinden we het te vroeg om daaraan enige conclusie te verbinden.

De zuinigste bestuurder met dezelfde krachtbron zet een verbruik neer van 1 op 18,8, en dat al 58.341 km lang! Het allerlaagste gemiddelde verbruik is 1 op 18,9, gehaald door de berijder van een 95 pk sterke T-Cross. Met deze score nadert hij de fabrieksopgave tot maar liefst 3,7 procent!

Minder zuinig dan Polo

Met een gemiddeld verbruik van 1 op 17 scoort de Volkswagen T-Cross minder goed dan de Polo. Deze verbruikt gemiddeld immers 1 op 18,2 in de AutoWeek Verbruiksmonitor. Daarbij moeten we wel opmerken dat bijna alle T-Cross’ in dit verhaal de 115 pk sterke motorvariant hebben, terwijl het gros van de Polo’s het met 95 pk moet doen. Onder de streep geldt in ieder geval: wie zuiniger wil rijden is met de Polo beter af.