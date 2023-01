Hoe zuinig is de Volkswagen Polo in de praktijk?

Het B-segment trekt in Nederland steeds meer kopers. Dit zie je ook bij Volkswagen, waar het stokje van de ooit zo populaire Golf is overgenomen door de Polo. Het compactere model claimt plek 7 in de Nederlandse verkoopranglijst en is daarmee met afstand het meest verkochte model uit Wolfsburg. De verkoopaantallen zijn dus niet al te zuinig. Hoe zit dat met het brandstofverbruik?

Om daar inzicht in te krijgen kijken we naar het huidige model, dat sinds 2017 op de markt is. Op één GTI na zijn alle 26 auto’s in de AutoWeek Verbruiksmonitor voorzien van een 1.0 TSI-benzinemotor. Het gros daarvan heeft 95 pk, twee zijn er iets sterker.

Verbruik Polo 1.0 TSI 95 pk

Volkswagen geeft voor de Polo 1.0 TSI met 95 pk een te verwachten verbruik op tussen de 4,4l/100 km (Comfortline) en 4,7l/100 km (Highline), waarden boven de 1 op 21. Daar komen ‘onze’ rijders niet aan, met een gemiddeld verbruik van 5,6l/100 km of 1 op 18,2. Zo’n 22 procent boven de fabrieksopgave.

De onzuinigste bestuurder haalt met de Polo net 7,3l/100 km, maar stopte al na 834 km met bijhouden van het brandstofverbruik. We zullen dus nooit weten of de auto na de ‘probeerfase’ zuiniger werd. Uitschieters naar de andere kant zijn er ook. Zo rijdt een eigenaar al 15.425 km lang met een verbruik van 1 op 24,6. Met deze 4,06l/100 km is de score 7,7 procent zuiniger dan de fabrieksopgave. Een goede tweede rijdt inmiddels 26.652 km lang gemiddeld 1 op 22,3. Slechts 2 procent meer dan de fabriek belooft.

Krachtigere motor, hoger verbruik?

Open deur, zou je zeggen. Toch is er een bestuurder die de 115 pk sterke Polo Highline Business R naar een verbruik van 5,4l/100 km rijdt. Niet tijdens een zuinigheidsrit met de wind in de rug, maar over een afstand van inmiddels 23.370 km en met een – naar eigen zeggen – doorsnee rijstijl. Representatief zal deze waarde niet zijn, Het is wel een indicatie dat het grotere vermogen niet per se tot een hoger verbruik hoeft te leiden. Tot slot de 2.0 GTI: het zal niemand verbazen dat de eigenaar hiervan een gemiddeld verbruik van 1 op 13,2 laat noteren.

Samengevat kan de Volkswagen Polo 1.0 TSI best zuinig zijn, vergelijkbaar met de Opel Corsa 1.2 Turbo. Voor een écht goed verbruik moeten eigenaren meer moeite doen dan bezitters van een Toyota Yaris Hybrid, waarmee vrij eenvoudig 1 op 23,3 te realiseren is.