Hoe zuinig is de Renault Kadjar dCi in de praktijk?

SUV’s zijn niet aan te slepen, dat zie je zowel in de verkoopcijfers als op straat. Als we kijken naar het praktijkverbruik van de Renault Kadjar valt één ding op: bijna de helft heeft in de AutoWeek Verbruiksmonitor een dieselmotor onder de kap. Hoeveel verbruikt zo’n middenklasse SUV met dieselmotor in de praktijk?

Zoveel Kadjars met dieselmotor is opvallend, zou je zeggen. Diesel zit immers in het verdomhoekje. De Renault Austral, opvolger van deze Kadjar, is zelfs niet meer met een zelfontbrander verkrijgbaar. Onder de kap vind je enkel nog deels geëlektrificeerde benzinemotoren. Doet Renault wel goed aan het schrappen van deze motorisering?

Spaarzaam met diesel

Alle Renault Kadjar dCi’s in de AutoWeek Verbruiksmonitor hebben de 110 pk sterke 1.5 in het vooronder. Daarmee halen eigenaren een verbruik van 5,1l/100 km, wat omgerekend naar praktischere waarden neerkomt op 1 op 19,7. Waarden die in deze rubriek tot nu toe alleen door de Hyundai Ioniq Hybrid en Toyota Yaris Hybrid - op benzine - worden geëvenaard of verbeterd.

De waarde valt minder positief uit dan de officiële testcyclus belooft. De Kadjar dCi 110 Intens uit 2015 kent een fabrieksopgave van gemiddeld 3,8l/100 km, ofwel 1 op 26,3. De bestuurder die daarbij het dichtst in de buurt komt noteert een bijzonder nette 1 op 24,1. Het verschil met de fabrieksopgave is dan verkleind tot 9,2 procent, terwijl de Kadjar dCi’s in de AutoWeek Verbruiksmonitor daar gezamenlijk 35 procent van afwijken. In deze rubriek kijken we daar niet meer van op.

CO2-uitstoot ten opzichte van benzine

Laten we tot slot berekenen hoeveel CO2 de Kadjar dCi in de praktijk uitstoot. Een liter verbrande B7-diesel zorgt voor een tank-to-wheel-uitstoot van gemiddeld 2.474 gram CO2. Dat leidt in het geval van de Kadjar dCi tot een uitstoot van 126 gram per gereden kilometer. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van een auto die op E10-benzine 1 op 17 verbruikt. Een liter benzine bevat immers iets minder energie dan een liter diesel en zorgt daardoor, met 2.141 gram, voor een lagere CO2-uitstoot per verbrande liter.

Is het schrappen van de diesel een goede zet of niet? Dat vraagt om een experiment. Rijd jij een Renault Austral met benzinemotor of ga je dat binnenkort doen? Houd dan je verbruik bij in de AutoWeek Verbruiksmonitor. Mocht het gemiddelde praktijkverbruik van deze auto beter zijn dan 1 op 17, dan is de dieselmotor niet voor niets geofferd.