Hoe zuinig is de Mini Cooper in de praktijk?

Een Mini koop je omdat-ie er leuk uitziet en hij ook als zodanig rijdt. Goede redenen, daar zouden we niet aan willen tornen. Toch kijken we vandaag eens niet naar het rijplezier, maar juist naar het praktijkverbruik van de Mini Cooper die sinds 2014 wordt geleverd. Is de 1,5-liter driecilinder een drankorgel of zorgt een klein slokje al voor ‘n groot feest?

Gelukkig zijn we niet de enige met deze vraag. 23 eigenaren van een Mini Cooper houden hun verbruik bij in de AutoWeek Verbruiksmonitor, zodat we ons een goed beeld kunnen vormen. In dit artikel tellen we de driedeurs, vijfdeurs en cabrio mee. Zouden we ook de Clubman, Countryman en Cooper S’en meerekenen, dan voeren er zelfs 38 Mini-eigenaren hun tankbonnen in. Rijplezier en bewustwording kunnen dus prima hand in hand gaan.

De zuinigste Cooper

De zuinigste rijder houdt het verbruik bij sinds mei 2019. De afgelopen 51.312 km verbruikte de Mini elke 17,8 kilometer een liter benzine, wat overeen komt met 5,6 l/100 km. De fabriek belooft voor deze auto een verbruik van 4,5 liter per 100 kilometer, een afwijking van 24,9 procent. Let wel, dit is de zuinigste Mini in de AutoWeek Verbruiksmonitor.

De meest verkwistende Mini Cooper betreft een vijfdeurs uit 2018. De eigenaar van het grijze exemplaar noteert een verbruik van 1 op 13,2 over de afgelopen 19.931 kilometer. Afwijking van de fabrieksopgave? 57,9 procent. Alstublieft! Natuurlijk is de vijfdeursvariant iets groter en zwaarder, aan de andere kant heeft de op één na zuinigste Cooper (1 op 17,4) in de Verbruiksmonitor ook vijf deuren.

Gemiddeld verbruik Mini Cooper

Rijstijl en rijomstandigheden zijn van grote invloed op het verbruik, zeker bij een op plezier geënte auto als de Mini verwacht je dat in het verbruik terug te zien. Het is dan ook de vraag wat een ‘gemiddelde’ rijstijl bij dit type auto is. Vergelijkbaar met bestuurders van een Volkswagen Polo, die 1 op 18,2 laten noteren? Of meer met eigenaren van de eveneens wat sportievere Ford Fiesta, die 1 op 16,4 scoren? Afijn, wanneer we alle waarden uit de Verbruiksmonitor bij elkaar gooien en een gemiddelde trekken verschijnt er een waarde van 1 op 15,4. De prijs die je betaalt voor plezier?

Wil je ook inzicht krijgen in je brandstofverbruik? Houd dan je tankbeurten bij in de AutoWeek Verbruiksmonitor!