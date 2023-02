Hoe zuinig is de Lexus CT 200h in de praktijk?

De CT 200h is met afstand de bestverkochte Lexus van Nederland. Dat is te danken aan de lage bijtelling, waarmee het model in zijn beginjaren punten scoorde bij leasend Nederland. Is de CT 200h ook in de praktijk een zuinige auto? Dat bepalen we aan de hand van 44 rijders die hun verbruik bijhouden in de AutoWeek Verbruiksmonitor.

De Lexus CT 200h deelt zijn aandrijflijn met de Toyota Prius, maar is iets conventioneler vormgegeven. Dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen, want nadat de bijtellingsgekte is gaan liggen verkocht Lexus in Nederland elk jaar meer CT 200h’s dan Toyota Priussen wist weg te zetten. Let wel: het gaat hier na 2015 niet meer om duizenden exemplaren, maar om bescheiden honderdtallen. In 2019 vond de CT 200h zijn opvolger in de Lexus UX 250h. Een, hoe kan het ook anders, meer SUV-achtig model.

De zuinigste CT 200h

Elke CT 200h had weliswaar dezelfde aandrijflijn, de uitvoering F-Sport Line was iets sportiever aangekleed. Hoewel je zou verwachten dat dit pakket wordt gekozen door bestuurders met een zwaardere rechtervoet blijkt dit hier niet het geval. Over een afstand van 16.320 km noteert deze zuinigheidskampioen met zijn F-Sport Line een verbruik van 1 op 25,3, in officiële cijfers is dat 3,95l/100 km. Dat is 3,7 procent zuiniger dan de fabrieksopgave van 1 op 24,4!

Lexus CT 200h: gemiddeld verbruik

Als je wil kan de Lexus CT ook flink minder zuinig zijn, wat deze sportieve rijder bewijst. Over een afstand van bijna 7.500 winterse kilometers noteert hij 1 op 14,4. Daarmee zet hij de laagste score op de verbruiksladder, 69,3 procent hoger dan het door de fabriek genoemde benzineverbruik.

Gemiddeld doen de 44 rijders van een CT 200h het een stuk beter. Gezamenlijk noteren ze 5,3 liter per 100 kilometer, 1 op 18,9. Nipt minder zuinig dan de nieuwere, maar ook grotere Kia Niro Hybrid en iets zuiniger dan de compactere Volkswagen Polo.