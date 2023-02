Hoe zuinig is… de Kia Sportage Hybrid in de praktijk?

Afgelopen jaar lanceerde Kia een compleet nieuwe Sportage. Niet alleen het uiterlijk is opzienbarend, de Koreanen verkochten er in ons land ook meteen ruim 3.300 exemplaren van. De auto is verkrijgbaar als hybride en plug-in hybride, in dit artikel nemen we het brandstofverbruik van de Kia Sportage Hybrid onder de loep.

De Kia Sportage werd al in 1994 geïntroduceerd en leidde in Nederland een zieltogend bestaan. Het model beleefde een wonderbaarlijke opleving na 2004, toen de nieuwe generatie de markt betrad. In 2005 werden er 3.135 exemplaren aan de man gebracht, de jaren erop nam dat aantal alleen maar verder toe. Het opvolgende model deed het nog beter, met 5.513 exemplaren in piekjaar 2011. Een record dat de nieuwe niet evenaart, al blijft het - gezien de vliegende start - een model om in de gaten te houden.

Praktijkverbruik Kia Sportage Hybrid

De Sportage Hybrid is nog niet oververtegenwoordigd in de AutoWeek Verbruiksmonitor, maar het aantal eigenaren dat het verbruik bijhoudt laat ongeveer dezelfde sprong zien als de verkoopcijfers. Eigenaren van een Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid noteren gemiddeld een verbruik van 1 op 15,8, in officiële waarden is dit 6,4 liter per 100 kilometer.

Zelf geeft Kia voor de Sportage Hybrid GT-Line een verbruik op van 5,8 liter per 100 km, omgerekend 1 op 17,2. De gemiddelde afwijking van de fabrieksopgave blijft daardoor beperkt tot nipt meer dan 10 procent. Daarmee liggen belofte en praktijk bij Kia behoorlijk in lijn, wat in deze rubriek niet vaak het geval is. De zuinigste rijder verbetert zelfs de fabrieksopgave door 5,7l/100 km te noteren.

Doordat het model zo jong is hebben eigenaren nog geen tienduizenden kilometers met hun auto kunnen rijden, wellicht zal het hier genoemde verbruik onder zomerse omstandigheden nog bijtrekken. Of verslechteren natuurlijk, wanneer ze de 230 pk van hun hybride aandrijflijn vaker gaan aanspreken.

Rijd je zelf een Kia Sportage Hybrid of Plug-in Hybrid? Houd dan zelf het verbruik bij in de AutoWeek Verbruiksmonitor!