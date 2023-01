Hoe zuinig is de Kia Niro in de praktijk?

Kia is het grootste merk in Nederland. Dat is een prestatie van formaat en is met name te danken aan de succesvolle Picanto. Ook de Niro is een graag geziene gast, sinds zijn introductie in 2016 zijn er ruim 50.000 exemplaren van verkocht. Of de Niro hiermee ‘de nieuwe Golf’ of ‘de nieuwe Astra’ is laten we maar even in het midden, vandaag zoeken we uit hoe zuinig hij is in de praktijk.

Kia koos een opvallende strategie voor zijn cross-over in het C-segment. Het model was en is namelijk leverbaar met drie verschillende aandrijflijnen: hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch. Voor de consument bracht dit meerdere voordelen met zich mee. Zo heeft de Niro altijd een automaat en is hij in theorie altijd zuinig. In de AutoWeek Verbruiksmonitor geven honderd Niro-rijders inzicht in hun verbruik.

Voornamelijk hybride

Veruit de meeste Niro’s in de AutoWeek Verbruiksmonitor zijn hybrides en van het uitgaande model (2016-2022). Onder de motorkap ligt een 1.6 GDI met een bescheiden vermogen van 105 pk en 147 Nm aan koppel. De elektromotor doet een flinke duit in het zakje, waardoor het systeemvermogen en -koppel respectievelijk 141 pk en 265 Nm bedragen. Waarden waarmee je in het Nederlandse verkeer goed uit de voeten kunt.

Met deze combinatie van benzine- en elektromotor belooft Kia een gemiddeld verbruik van 4,4l/100 km, ofwel 1 op 22,7. Nederlandse en Belgische Niro-rijders laten een gemiddelde zien van 1 op 19,3, dus 5,2l/100 km. Daarmee verbruikt de Kia Niro Hybrid achttien procent meer dan de fabrieksopgave, dat zien we in deze rubriek wel eens ongunstiger!

Zuinigste en onzuinigste Niro Hybrid

Dat rijstijl en brandstofverbruik elkaar direct beïnvloeden bewijst de bestuurder die een verbruik van 1 op 15,7 noteert. Bij elke tankbeurt zegt hij opnieuw ‘sportief’ te rijden en dat doet hij al bijna 40.000 km lang. Het kan ook anders: een nadrukkelijk zuinige rijstijl levert een verbruik van 1 op 23 op.

Hoe zuinig is de e-Niro?

Zes rijders van een Kia e-Niro noteren een gemiddeld verbruik van 16,2 kWh/100 km. Eén van deze bestuurders heeft de variant met het 39,2 kWh batterijpakket, bij de overige auto’s heeft het pakket een capaciteit van 64 kWh. Opvallend genoeg is het verbruik van de auto met deze kleine batterij het hoogst, al kun je daar op basis van ‘N=1’ natuurlijk geen conclusies aan verbinden.

Heb je zelf een Kia Niro en wil je weten of jouw auto meer of minder brandstof verbruikt dan gemiddeld? Houd dan je tankbeurten bij in de AutoWeek Verbruiksmonitor!