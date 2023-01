Hoe zuinig is de Dacia Sandero Bi-Fuel in de praktijk?

De voordelige Dacia Sandero is een auto voor rekenaars, toch? Het hoge brandstofverbruik lijkt dat tegen te spreken, want de fabriek geeft aan dat je 1 op 14,3 mag verwachten. Het beeld verschuift als je weet dat de Sandero’s in dit artikel op autogas rijden. Pakt dat in de praktijk echt zo voordelig uit?

Voor dit overzicht kijken we naar de Dacia Sandero die van 2016 tot en met 2021 geleverd werd. Onder de kap ligt een 0,9-liter driecilinder turbobenzinemotor. Het blok mobiliseert 90 paarden en komt, zoals we van Dacia gewend zijn, uit de schappen van moeder Renault. Wat je niet (meer) bij Renault vindt is de Bi-Fuel-uitvoering, terwijl Dacia de motor in de nieuwe Sandero nog eens met 10 pk oppept en de aanduiding Bi-Fuel vervangt door het hippe ECO-G. Minstens zo hip is de besparing, want tussen de prijs van een liter lpg en een liter benzine zit in de praktijk vaak een hele euro verschil.

Bonnetjes stapelen

In de AutoWeek Verbruiksmonitor houden zeven bezitters van een Dacia Sandero Bi-Fuel hun verbruik bij. Onwillekeurig hadden we verwacht dat meer Sandero-rijders hun verbruik zouden bijhouden. Zou rijden op lpg zo voordelig zijn dat men niet bij de kosten stilstaat of is de actieradius op gas zo beperkt dat het verbruik bijhouden een dagtaak wordt?

Om op deze vragen maar direct een antwoord te geven: deze bestuurder voert niet elk bonnetje in, maar verwerkt ze eens per 5.000 km. Best slim, al vertekent een invoerfoutje hier en daar wel meteen het totaalbeeld. Ook blijkt dat eigenaren van een Sandero Bi-Fuel in de praktijk zo’n 350 tot 400 km rijden tussen twee tankbeurten. Omdat bij lpg de vulgraad beperkt wordt tot 80 procent is van de 40 liter tankinhoud zo’n 32 liter beschikbaar.

De Sandero Bi-Fuel heeft ook een reguliere benzinetank, een LPG-g3-auto start immers altijd op benzine. Volgens de AutoWeek Verbruiksmonitor moet de eigenaar daardoor rekenen op een benzineverbruik van gemiddeld 1 op 130. Dit zal hoger zijn als men veel korte ritten maakt en afnemen bij langere snelwegritten.

Verbruik Dacia Sandero Bi-Fuel

Snelle rekenaars hebben het verbruik van de Sandero op LPG nu al kunnen inschatten. Gemiddeld gebruikt de Sandero 7,6 liter autogas per 100 km, wat overeenkomt met 1 op 13,2. Iets zuiniger dan de Sandero Stepway in de AutoWeek Duurtest liet noteren, namelijk 1 op 12,7. Kostentechnisch kan je het verbruik van de Sandero Bi-Fuel vergelijken met een benzineauto die ruwweg 1 op 30 rijdt.

Laten we afsluiten met nog een positief geluid. Zoals je in de intro las geeft Dacia zelf een verbruik op van 7 liter per 100 km, dus 1 op 14,3. Daarmee blijft het verschil tussen theorie en praktijk beperkt tot een keurige 8,5 procent.