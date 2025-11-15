Een team van experts helpt AutoWeek-lezers met problemen op het gebied van mobiliteit. Heb je ook een prangende vraag? Stuur die naar occasions@autoweek.nl met in de onderwerpregel ‘Diagnose’ en de experts proberen je verder op weg te helpen. Vergeet ook niet je kenteken te vermelden, zodat onze experts gemakkelijk de specificaties kunnen vinden.

Je kent het wel, bovenop de prijs van een auto komen altijd nog de kosten voor het 'rijklaar maken'. Daar was toch iets in veranderd op verordening van de ACM? Lezer Louis Hoogendoorn vraagt het ons na aanschaf van een nieuwe Volkswagen Golf e-Hybrid Edition 50 . Helemaal als blijkt dat na aflevering een aantal zaken niet goed is gegaan.

Louis Hagendoorn uit Roermond mailt zich in onze mailbox: “In augustus 2024 heb ik een nieuwe Volkswagen Golf eHybrid 50 Edition besteld die in november werd afgeleverd. Hierbij is een aantal zaken niet goed gegaan. De afleveringskosten op de factuur klopten niet met mijn configuratie. De mattenset, verbanddoos en volle tank brandstof zitten standaard op de 50 Edition, terwijl ze extra waren berekend, en ook waren kentekenleges, tenaamstellingkosten en recyclingbijdrage apart in rekening gebracht. De verkoper had me eerder gewezen op de massagefunctie in de bestuurdersstoel: ik voelde in een demoauto duidelijk roterende wieltjes en een kussen in mijn rug. In mijn auto was sprake van een matig werkend kussen en voelde ik geen wieltjes. Op de verkoopnota stond bij kilometerstand ‘0’ aangegeven, maar in werkelijkheid bedroeg die 25 en ik ben bang dat mijn auto is gebruikt voor proefritten. Waar is vastgelegd dat rijklaarkosten bovenop de catalogusprijs van een nieuwe auto (sinds 2021) niet meer gebruikt mogen worden? Ik heb melding gemaakt bij de ACM, maar heb geen reactie ontvangen. Kan ik ergens anders hiervan melding maken?

Dealer kan opfriscursus gebruiken

Deze vraag hebben we voorgelegd aan Sjaak Drinkenburg, juridisch specialist bij DAS, en lid van het panel specialisten dat in AutoWeek vragen van lezers beantwoordt: “De Autoriteit Consument en Markt heeft al in 2016 bepaald dat kosten van transport van fabriek naar dealer, kentekenplaten, tenaamstellingskosten, recyclingbijdrage en afleverbeurt, als zijnde onvermijdbare kosten, verplicht in de verkoopprijs moeten worden opgenomen. De ACM stelt dat het apart rekenen van dergelijke prijzen misleidend is. Dit laat onverlet dat de advertentieprijs natuurlijk wel vrij te bepalen is. Het houdt tevens in dat de rijklaarmaakkosten niet apart op de verkoopnota vermeld mogen worden als dit leidt tot een hogere verkoopprijs. Dan uw ACM-melding: het klagen begint bij de dealer, want dat is de verkopende partij. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen of de rechter. De dealer kan kennelijk wel een opfriscursus gebruiken over wat wel en niet mag als het gaat over prijsstelling en (on)vermijdbare kosten. Mijn advies: probeer nog een keer het gesprek aan te gaan met uw dealer. Lost dat niets op, dan kunt u de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.”