Wat de beste zomerbanden voor het seizoen 2026 zijn, kun je lezen in deze test . De volgende banden willen we echter ook bij je onder de aandacht brengen. Het zijn weliswaar goedkope banden, maar ze vielen bij de grote zomerbandentest af, omdat ze een gevaarlijk lange remweg hebben. Het gaat om de bandentest in de maat 245/45 R19.

Wat is een lange remweg? Auto's die op een droog wegdek bij een noodstop van 100 km/h naar stilstand meer dan 37 meter nodig hebben om stil te kunnen staan, hebben al een probleem. Banden zijn daarin allesbepalend. Zomerbanden leveren de beste grip op bij normale omstandigheden en zijn zeer bepalend voor de remweg. Dat wijzen onze eigen remmetingen met testauto's en de bandentests van het Duitse AutoBild altijd aan. Bij dergelijke bandentests wordt ook altijd de remweg op een nat wegdek gemeten, maar dan wel met een snelheid vanaf 80 km/h. Is die ook aan de lange kant en levert de som van de remweg op nat en op droog 70 meter of meer op, dan vallen banden in de categorie gevaarlijk. Bij de 50 banden die we voor de zomerbandentest in de maat 245/45 R19 hebben gebruikt, kwamen rode cijfers tevoorschijn, en wel bij de nummers 33 tot en met 50. Het zijn banden met spannend klinkende namen die heel veel kenners niets zullen zeggen. Hieronder zie je wat de belabberd slecht presterende banden waren en die je dus echt niet moet kopen.

Bandnaam, 80-0 nat, 100-0 droog, totaal

Gripmax SureGrip Pro Sport 33,2 36,8 70,0

Landsail RapidDragon 32,8 37,1 70,0

Minerva F205 33,0 38,0 70,9

Viking ProTech NewGen 32,7 38,3 70,9

Sportiva Performance 32,5 38,5 71,0

Imperial EcoSport 33,0 38,6 71,6

Tomason SportRace 34,0 37,6 71,6

Tracmax X-Privilo TX3 34,0 37,6 71,6

Matador Hectorra 5 33,0 39,0 71,9

Sentury Qirin 990 34,4 37,6 72,0

Aplus A610 33,7 38,5 72,2

Rotalla Setula S-Race RU01 34,5 37,8 72,3

Momo Toprun M300 AS Sport 33,9 38,6 72,5

Marshal MU12 35,4 38,6 74,0

Nankang Green/Sport Eco-2+ 35,9 39,4 75,3

Dynamo Street-H MU02 36,8 39,1 75,9

Austone Athena SP-303 37,1 39,6 76,7

Accelera PHI 40,2 43,0 83,2

Mocht je willen weten wat ze kosten, de meeste banden zijn te vinden in onze bandenvergelijker.