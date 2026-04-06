Terwijl Peugeot en Citroën allang ten prooi zijn gevallen aan een veelkoppig monster, genaamd Stellantis, lukt het Renault wél nog steeds om onafhankelijk te blijven. Als enige merk in de Franse auto-industrie geeft Renault zich nog lang niet gewonnen.

Bijna vier van de tien Renaults worden tegenwoordig buiten Europa verkocht. Dat Renault steeds minder Frans en steeds meer een wereldmerk wordt, is een bewuste keus. Het is de enige mogelijkheid om zelfstandig te blijven. Het is een strijd die Peugeot en Citroën, maar ook andere Europese automerken allang hebben opgegeven. Opel en Fiat vielen in handen van Stellantis, Volvo ontkwam niet aan de tentakels van het Chinese Geely.

Actief in andere werelddelen

Maar intussen beperkt de Renault Group zich nog steeds tot innige samenwerking met anderen en houdt moedig stand om zo veel mogelijk zelfstandig te blijven. Met innige samenwerking pluk je immers óók de vruchten van grootschalige ontwikkeling, productie en inkoop, is het devies van Renault. Tegelijkertijd is het merk in toenemende mate actief in andere werelddelen en zoekt daar niet alleen naar nieuwe markten en partners, maar probeert ook te leren van andere culturen.

Zo werd voor de ontwikkeling van de nieuwe Renault Twingo een team in China gevestigd, met lokale specialisten. Dankzij hen werd het mogelijk om de auto binnen twee jaar te ontwikkelen: een recordtijd naar Europese begrippen, waar autofabrikanten al gauw drie, vier jaar uittrekken voor de ontwikkeling van een nieuw model.

14 van de 36 nieuwe Renaults buiten Europa op de markt

Bij de onlangs gepresenteerde plannen voor de komende vijf jaar viel het op dat 14 van de 36 nieuwe modellen van de Renault Group buiten Europa op de markt komen. Rond 2030 wil Renault jaarlijks meer dan 2 miljoen auto’s verkopen en de helft daarvan moet buiten Europa een eigenaar vinden.

"We zijn nu al met afstand het grootste Franse automerk als je het wereldwijd bekijkt’’, zegt Fabrice Cambolive, de CEO van het merk Renault. "Wereldwijd verkopen we ruim 400.000 auto's meer dan Peugeot. Bedenk ook dat 35.000 mensen voor Renault buiten Europa werken. Die zijn actief in productie, technische ontwikkeling, design en de verkoop. Welgeteld bereiken we tegenwoordig 37 procent van onze wereldwijde omzet buiten Europa.’’

Cambolive: "Al decennialang produceren we onze auto's in tal van landen over de hele wereld. Nog maar een paar jaar geleden besloten we om de groei te versnellen met vijf strategische hubs in Latijns-Amerika, Noord-Afrika, Turkije, India en Zuid-Korea. We investeren nu 3 miljard euro om acht nieuwe modellen buiten Europa te lanceren met een duidelijke ambitie: onze omzet per voertuig verdubbelen en uiterlijk volgend jaar moet één op de drie voertuigen buiten Europa als hybride of elektrisch model worden verkocht.’’

Bij al die niet-Europese activiteiten springen enkele landen eruit. Zo zijn Renault en dochter Dacia al heel lang in Marokko actief. Daar heeft Renault inmiddels een marktaandeel van bijna 40 procent, mede dankzij een Dacia-model dat wij in Nederland niet kennen: de Kardian. Hij is speciaal ontwikkeld voor markten buiten Europa. Ook in Brazilië, Argentinië en Colombia rijdt een Renault die de Europeanen niet kennen: de Boreal.

Laatstgenoemde auto onderscheidt zich onder meer met standaard YouTube in het infotainment, omdat dat in Brazilië zo’n beetje het belangrijkste medium van het land is. Zo past de Renault Group zijn modellen waar nodig aan de lokale wensen aan. Nog een voorbeeld: omdat er in Turkije minder strenge eisen worden gesteld aan de uitlaatgassen, wordt daar in de Dacia Duster een krachtigere motor met automatische versnellingsbak toegepast. Sinds de introductie daarvan is de Duster de meestverkochte Dacia in Turkije geworden.

Zuid-Korea

Een heel ander voorbeeld zien we in Zuid-Korea. Daar bezit Renault niet alleen een grote fabriek in Busan, maar ook vestigingen voor onderzoek en ontwikkeling én voor design. Het is daar inmiddels het zesde merk op de automarkt. Zuid-Korea is voor Renault extra interessant omdat dat land voorop loopt in de ontwikkeling en productie van elektronica, denk aan Samsung en LG. Het land is bovendien een van de grootste batterijproducenten ter wereld en daardoor een belangrijke speler in de groeiende markt voor elektrische auto’s.

Maar er zijn ook andere redenen waarom Renault in Zuid-Korea serieus actief is, zegt Nicolas Paris, de ceo van Renault in dat land: "Zuid-Korea is een veeleisende markt met sterke nationale merken (Hyundai en Kia, red.), felle concurrentie en een grote honger naar nieuwe technologie. Daar leren we veel van. Succes in Korea is nooit gegarandeerd. Je moet er elke dag hard voor werken. Maar als een product hier succesvol is, kan je ervan uitgaan dat de kwaliteit ook in de rest van de wereld als uitmuntend bestempeld zal worden.’’

Dat Renault nadrukkelijk aanwezig is in Zuid-Korea, heeft de Nederlandse autokoper nadrukkelijk gemerkt. Deze eeuw kwamen de Renaults Koleos en Arkana vanuit de fabriek in Zuid-Korea naar Nederland. Maar de auto’s die Renault tegenwoordig in Zuid-Korea maakt worden vooral geëxporteerd naar het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

Zo heeft Renault op de Zuid-Koreaanse automarkt onder meer succes met de Grand Koleos, een grotere variant van de Koleos die ook in Nederland is verkocht. En dit jaar debuteert daar de Filante: een gloednieuw topmodel. Vooral bij deze auto dringt de vraag zich op waarom zo’n indrukwekkend grote en luxueuze SUV, een mooi visitekaartje van het merk, niet de oversteek maakt naar Europa. Fabrice Cambolive: "Bedenk wel dat die Filante 4,92 meter lang is. Dat is in Europa echt te groot voor een Renault. Bovendien lijkt de Filante te veel op de Rafale en dat is ons huidige topmodel in Europa. De Rafale is bovendien zuiniger. De komende jaren zullen we daarom een ander, nieuw vlaggenschip in Europa introduceren, dat specifiek voor Europa is vormgegeven en ontwikkeld.’’

Zo blijft de Filante voorbehouden aan Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika: landen waar grote, luxe auto’s veelgevraagd zijn en waar een merk als Renault niet de dominantie ervaart van BMW, Mercedes en Audi, die in Europa al jaren in de topklasse overheersen.

Maar wereldspeler of niet, Renault zal nooit zijn afkomst verloochenen, bezweert Cambolive: "We zijn en blijven een Frans bedrijf dat zich niet tot de Europese markt wil beperken. Franse producten hebben over de hele wereld een imago van luxe, premium en hoogwaardige kwaliteit. Daarmee kunnen we ons onderscheiden van concurrenten, zoals Hyundai en Kia die op de Zuid-Koreaanse markt domineren.De komende jaren willen we vooral profiteren van de groei die we met name in Brazilië, India en een aantal andere landen zien. India en Brazilië samen zullen over een paar jaar qua omvang net zo belangrijk zijn als Europa. En ik denk dat je, om aanwezig te kunnen zijn op een lastige markt als Brazilië, India of Korea, lokaal moet produceren en de auto’s aan de lokale markt moet aanpassen. Zo hebben we in India een Dacia Duster die heel anders is dan de Duster in Europa.’’

Voor Renault blijft intussen de alliantie met Nissan en Mitsubishi belangrijk. Tegelijkertijd wordt samenwerking gezocht met nieuwe partners, zoals sinds 2021 met de Chinese gigant Geely, bekend van Volvo, Polestar en Lynk & Co. Cambolive: "Dat is belangrijk om schaalvoordelen te delen. Met Geely maken we bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde platform. Dat scheelt enorm in de kosten.’’

Loopt Renault met die samenwerking niet het gevaar om vroeg of laat te worden opgeslokt door een Chinese gigant als Geely? Die kans is klein, is de inschatting van de directie van Renault. De Franse overheid heeft immers nog altijd 15 procent van Renault in staatsbezit. En zal waarschijnlijk nooit accepteren dat ook het laatste nog zelfstandige automerk in de Franse auto-industrie ten prooi valt aan een buitenlandse overname.