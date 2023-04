Geen koopje, deze Saab 900 Cabriolet. De eerste eigenaar heeft er in 1995 omgerekend bijna 50.000 euro voor moeten neertellen. Dat is 27 jaar later nog altijd geen klein bier, maar de 580 euro die Martijn Stadman uit Ruinen ervoor heeft betaald, is dat wel.

De Saab 900 Cabrio van Martijn

Gekocht voor? € 580

€ 580 Hoe lang in bezit? Zes jaar

Zes jaar Hoeveelste eige­naar? Minstens de twintigste

Minstens de twintigste Gereden kilometers? Ruim 30.000

Ruim 30.000 Grootste pluspunt? Klussen aan de auto is heel ontspannend

Klussen aan de auto is heel ontspannend Grootste minpunt? Lastig om de kosten binnen de perken te houden

Lastig om de kosten binnen de perken te houden Grootste kostenpost? Vervangen van de transmissie

Vervangen van de transmissie Hoe lang houd je hem nog? Zeker vijftien jaar

Veel meer dan 580 euro was de Zweed ook niet waard, aldus Martijn. “Alleen de carrosserie was goed, maar met de techniek, zoals motor, bak, aandrijving en kap, was veel mis. Niet verwonderlijk: de 900 is in 1995 nieuw in Italië geleverd, had daar minstens vijf eigenaren, waarna export naar Duitsland volgde. Daar heeft de Saab ook vijf baasjes versleten, totdat de zonaanbidder in 2002 in Nederland terechtkwam. Hier kende hij zeven bezitters. Bij mij heeft hij tenslotte rust gevonden: de komende vijftien jaar wil ik van Mr. Satisfaction – zo noem ik hem – gaan genieten.”

Martijn maakte eerder al van een Renault Laguna II een betrouwbare auto

Om te laten weten hoe het zo heeft kunnen komen, licht de Drent zijn doopceel. “Ik was voorbestemd om boer te worden, maar ben op mijn 17e door een dronken automobiliste van mijn brommer gereden. Ten gevolge daarvan loop ik moeilijk en kon ik het boerenvak niet uitoefenen. Sindsdien ontvang ik een uitkering ter grootte van 70 procent van het minimumloon. Niet veel, vandaar dat ik hier in Ruinen een bed & breakfast heb. Ik houd dus van aanpakken. Technisch ben ik niet echt onderlegd, maar het lukte toch om mijn Renault Laguna II – die van de rampgeneratie – in zoverre te verbeteren dat het een betrouwbare auto is geworden. Die Laguna doet elders nog steeds dienst als gezinsauto, want ik heb hem verkocht om Saab-onder­delen te kunnen aanschaffen.”

Eerder al een Saab 90 voor een fles port

Saab is dan ook een merk dat bij Martijn een streepje voor heeft. “Dat komt zo: in 2016 kwam ik in ruil voor een fles port in het bezit van een Saab 90. Je begrijpt: daar viel nog veel aan te klussen. Ik pakte de handschoen op en zo ben ik Saab gaan waarderen: de premium onderdelen, het doordachte en de klasse van het geheel … Een superieur merk.”

Het klussen aan de instap-Saab smaakte naar meer, tijd voor een grotere uitdaging. Die vond hij in Coevorden, waar een desolate 900 Cabriolet uit 1995 al twee jaar in een loods spinnenwebben stond te vergaren. “De techniek was verregaand verwaarloosd. Startpunt was de doffe koets en het uitgeleefde binnenste. Daarna kreeg de kap een opfrisbeurt. Zo begon ik er echt plezier in te krijgen. Dat was maar goed ook, want onderhuids bleek er veel mis. In de loop der jaren is feitelijk de complete motor gereviseerd. Veel heb ik zelf gedaan, maar als ik er niet uitkwam, was er hulp in de persoon van Wim Timmer van Saab Specials in Meppel, door mij het ‘Trollhättan van Drenthe’ genoemd.”

Voor draagarmrubbers naar de smid

Voor een andere klus ging Martijn naar de dorpssmid: de draagarmrubbers moesten vervangen worden. “In Berlijn vond ik een set originele Mapco-rubbers met multilink die ook Saab zelf heeft toegepast. De smid heeft ze in de draagarmen geperst. Alle Saab-sloperijen van Noord- en Oost-Nederland heb ik wel met een bezoekje vereerd. Op die manier kwam ik voor weinig geld aan onderdelen, want ik had en heb slechts een beperkt budget. Vandaar ook de verkoop van de Laguna. Daartegenover stond mijn eis dat alles origineel Saab moest zijn: de allerbeste kwaliteit.”

Interieur kreeg update, van 3 Saab-radio's één gemaakt

Het kan altijd beter, ook na grondig werken en poetsen. Toen Martijn een goede automaatbak op zijn pad vond, schafte hij deze aan, waarna zijn ‘techmaatjes’ hem monteerden. Het interieur kreeg eveneens een upgrade. Zo maakte hij van drie Saab-radio’s één goed werkend exemplaar. De kapbediening bleef helaas voor strubbelingen zorgen. “Wat bleek? Marters hadden de bekabeling stukgebeten. Door de kortsluiting die zo ontstond, werd de complexe dakcomputer verstoord, dus was opnieuw kalibreren nodig.”

Al met al heeft Martijn na de 580 euro voor de aanschaf in totaal zo’n 8.500 euro aan de restauratie uitgegeven. “Ik wist in 2017 niet wat mij te wachten stond. De aanschaf was een echte sprong in het diepe. Alles aan de heropbouw viel tegen, maar een echte autoliefhebber pakt dat op en gaat dóór. Maar let op: doe het voor jezelf, niet voor het geld. Pas dan heb je er veel plezier aan. En plezier héb ik aan mijn 900 Cabriolet. Die vorstelijke, prijzige auto die ik in de jaren 90 zag rondrijden, is nu van mij. Het rijden is fantastisch. De auto heeft al heel wat eigenaren versleten. Ik hoop er minstens nog vijftien jaar van te kunnen genieten. Desnoods rijd ik er de hele wereld mee over.”