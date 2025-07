Hoe de MG B in rap tempo uit ons land verdwijnt

De MG B is van oudsher een populaire klassieker in Nederland. Toch is het totaal aantal gestaag aan het dalen. Niet omdat er zoveel naar de sloop gaan, maar omdat ze in grote aantallen worden geëxporteerd.

Onlangs presenteerden we je een dubbeltest van een MG B GT en een Volvo 1800 ES. Dat vonden we een mooie aanleiding om eens te kijken naar het MG B-wagenpark in ons land. Want B’s zijn al tientallen jaren een vast onderdeel van het Nederlandse straatbeeld. Maar uit de cijfers van Vinacles blijkt dat het aantal B’s terugloopt van 6.469 in 2016 naar 5.084 in 2024. Die daling komt niet omdat er zoveel MG’s naar de sloop gaan, maar omdat ze in grote aantallen worden geëxporteerd. In de afgelopen acht jaar zijn er 1.401 MG B’s vanuit Nederland verkocht naar het buitenland. Welk buitenland? Natuurlijk de buurlanden België en Duitsland, maar met name Frankrijk toont zich een gretig afnemer van Nederlandse MG’s, sinds 2016 zijn er 319 B’s die kant op gegaan.

Tegenover de export van MG B’s steekt de import schril af. Door de bank genomen worden er elk jaar slechts enkele tientallen B’s geïmporteerd, meestal uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Verjonging van doelgroep maar ook concurrentie

In deze cijfers hebben we geen onderscheid gemaakt tussen Roadsters en MG B GT’s, maar als vuistregel kun je ervan uitgaan dat GT’s steeds zo’n 20 procent uitmaken van het totaal aan MG B’s. Intussen blijft de vraag waar de hoge export van MG B’s op wijst. Een belangrijke factor is de vergrijzing van liefhebbers, of andersom juist de verjonging van de doelgroep. Liefhebbers van open, sportieve auto’s hebben tegenwoordig meer keus, en de klassieke MG B ondervindt serieuze concurrentie van onder meer de Mazda MX-5, de MG F en TF uit de jaren 90 en zelfs de Porsche Boxster.

MG B im- en export

Jaar Totaal in Nederland Import Export 2024 5.084 27 89 2023 5.189 42 140 2022 5.336 48 162 2021 5.499 33 92 2020 5.599 33 211 2019 5.826 46 215 2018 6.052 28 148 2017 6.215 24 241 2016 6.469 26 103 Totaal 307 1.401