Britten kochten het afgelopen jaar meer Jaecoo 7’s dan welk ander automodel dan ook. Het model, dat op sociale media de bijnaam ‘Temu Range Rover’ kreeg, was de populairste nieuwe auto onder particuliere kopers in het Verenigd Koninkrijk.

In de twaalf maanden sinds de introductie in januari 2025 in Groot-Brittannië werden van de Jaecoo 7 maar liefst 30.100 exemplaren particulier verkocht. Daarmee liet de Jaecoo 7 alle concurrenten achter zich, hoewel het model pas begin vorig jaar in de Britse showrooms verscheen.

Kia Sportage verslagen

In januari van dit jaar was de Jaecoo 7, gemeten over alle registraties – dus inclusief zakelijke en leaseverkopen – met 4059 afleveringen de op één na populairste auto van het land. Alleen de Kia Sportage deed het nog beter. Daarmee bleef de Jaecoo zelfs de Ford Puma voor, die de afgelopen drie jaar juist de bestverkochte nieuwe auto was.

Een belangrijk deel van het succes is de prijs. De Jaecoo 7 is te koop vanaf 30.115 pond, bijna de helft van wat kopers betalen voor een Range Rover Velar. Jaecoo is eigendom van het Chinese concern Chery, de grootste auto-exporteur van China. Volgens het merk is het de snelst groeiende reguliere autoproducent die het Verenigd Koninkrijk in tien jaar heeft gezien.

Hybride als trekker

Cruciaal voor het succes is het zogeheten Super Hybrid System. De plug-inhybrideversie kost 35.165 pond en combineert een 1,5-liter benzinemotor met een batterij van 18,7 kWh. Dat levert een volledig elektrische actieradius op van 90 kilometer en een gecombineerde actieradius van 1200 kilometer op benzine en stroom samen. Ter vergelijking: de aanzienlijk duurdere plug-inhybrideversie van de Range Rover Velar PHEV komt elektrisch slechts 50 kilometer ver.

De Jaecoo 7 SHS kost in Nederland vanaf 37.900 euro. Daarmee is ‘ie goedkoper dan alternatieven als de Kia Sportage en Volkswagen Tiguan ‘met stekker’. Door de hybride aandrijflijn is voor veel dagelijkse ritten de verbrandingsmotor niet nodig.

Een belangrijk pluspunt is dat de Jaecoo 7 SHS zich ook gedraagt als een zelfopladende hybride. Het systeem is zo ontwikkeld dat de batterij nooit volledig leeg raakt en altijd voldoende stroom achter de hand houdt om waar nodig elektrisch te kunnen rijden. Dankzij die nieuwe hybridetechniek en de relatief lage gebruikskosten was de SHS-variant vorig jaar goed voor ruim zeven op de tien verkochte Jaecoo 7’s.

Volgens het merk onderstreept de PHEV-aandrijflijn de keuzevrijheid die het klanten wil bieden, naast een conventionele benzineversie. Daarmee speelt Jaecoo in op automobilisten die wel willen elektrificeren, maar dat in hun eigen tempo willen doen. Het model is in korte tijd uitgegroeid tot een opvallende verschijning op straat, zeker onder jonge gezinnen die op zoek zijn naar een ruime SUV met moderne techniek, zonder het prijskaartje van een traditioneel premiummerk.

Vorig jaar sprak de Britse krant Daily Mail met meerdere eigenaars van de Jaecoo 7, onder wie moeder en influencer Olivia Mundy. Via TikTok ontdekte zij de auto. Ze houdt naar eigen zeggen van de uitstraling van een Range Rover, maar die past niet binnen haar budget. De Jaecoo 7 geeft haar een premiumgevoel voor een fractie van de prijs.

De auto biedt volgens haar veel ruimte, een grote kofferruimte, een groot bedieningsscherm en uitgebreide veiligheidsfuncties. Als favoriet onderdeel wordt vaak de ingebouwde karaokemachine genoemd. Kritiek is er ook. Met name de bemoeizuchtige rijhulpsystemen worden genoemd. De auto constateert om de haverklap dat je bent afgeleid en het lane assist systeem reageert volgens gebruikers met vrij heftige stuuringrepen.