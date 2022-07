HiPhi Z: bizarre Chinese EV ook voor Europa?

Het Chinese Human Horizons heeft een wel heel opvallend vormgegeven nieuwe elektrische auto gepresenteerd. Dit is de HiPhi Z, die oogt als een studiemodel dat linea recta vanaf de beursvloer in productie is genomen.

De BMW i3 en Hyundai Ioniq 5 ogen alsof het studiemodellen zijn die zonder enige aanpassingen op de openbare weg zijn verschenen, maar deze HiPhi Z van Human Horizons ziet er pas helemaal uit alsof hij uit de stoutste dromen van een auto-ontwerper is weggereden. Voordat we op het model ingaan, doen we even een stapje terug. We horen je namelijk denken: 'Wat is HiPhi nou weer?'

Het zal je bij het zien van deze afbeeldingen waarschijnlijk niet verbazen dat HiPhi iets met China te maken heeft. HiPhi is een automerk van het Chinese Human Horizon dat in 2019 zijn eerste concept-car liet zien: de HiPhi 1. Die elektrische SUV ging een jaar later in slechts licht gewijzigde vorm als HiPhi X in productie, maar AutoWeek kwam er al snel achter dat het niet bij die ene EV zou blijven. We doken eind 2021 namelijk de patentplaten op van een tweede elektrische auto van HiPhi. Kort daarna trok HiPhi zelf het doek van zijn nieuwste creatie: de Z. De in 2021 getoonde HiPhi Z was feitelijk nog een studidemodel, maar Human Horizons gaf aan dat de productieversie er niet sterk van af zou gaan wijken. Daar blijkt geen woord aan gelogen. De definitieve HiPhi Z die we je nu kunnen laten zien, lijkt namelijk als twee druppels water op zijn conceptuele voorbode.

HiPhi Z

Dat betekent dat de HiPhi Z die binnenkort in China op de markt komt een werkelijk knotsgek ding is om te zien. Hij heeft meer vouwen en lijnen dan een Bugatti Chiron pk's en heeft op de flank zelfs een led-paneel waarop boodschappen kunnen worden getoverd. Het paneel - dat door HiPhi-CEO Ding Lei 'Star-Ring ISD' is genoemd - bestaat uit 4.066 ledjes. De HiPhi Z is net zo high-tech als zijn uiterlijk doet vermoeden. Human Horizons heeft de auto zelfs uitgerust met een detectiesysteem dat ervoor zorgt dat de portieren automatisch openen als je in de buurt komt, maar stemt de mate waarin de portieren worden geopend af aan de afstand van bijvoorbeeld andere geparkeerde auto's of muren. Daarnaast heeft de HiPhi Z heftige ledverlichting, compleet met een ogenschijnlijke wirwar aan ledstrips. Met name aan de achterzijde van de ruim 5 meter lange gestrekte, GT-achtige hatchback is de verlichting een grote aandachtstrekker.

Ook in het interieur gaat HiPhi behoorlijk los, al ziet de werkplek er ten opzichte van het exterieur relatief conventioneel uit. Uiteraard zien we ook hier opvallende ledverlichting, maar eveneens een middentunnel, een losstaand scherm en een stuurwiel. Wel is het stuur behoorlijk eigenwijs vormgegeven. Verder is de elektrische auto uitgerust met HiPhi Bot. Dat is een stukje kunstmatige intelligentie die je met je stem opdrachten kunt geven. HiPhi stopt de Z vol met materiaal dat het 'Ultrasuede Bio Galaxy-stof' noemt, monteert een Meridan-audiosysteem met 23 luidsprekers en hangt er zelfs een 'robotarm' in. Waar die arm exact voor dient is onduidelijk, maar volgens HiPhi kan het in diverse richtingen beweegbare object tot op 0,001 millimeter nauwkeurig 'een verscheid aan taken in alle stilte' uitvoeren. Handig, waarschijnlijk.

Meer high-tech verwennerij komt in de vorm van een (semi-) autonoom rijsysteem dat uit slimme software, 34 sensoren en de nodige radarsystemen omvat. De HiPhi Z is in staat om in 3,8 tellen naar 100 km/h te sprinten en heeft een 120-kWh accupakket waarmee je tot 705 kilometer ver moet kunnen komen (WLTC). De HiPhi Z krijgt achterwielen die tot 13,2 graden kunnen mee- of tegensturen. Human Horizons belooft een actieradius die overeenkomt met die van een Mini. In China gaat de HiPhi Z grofweg tussen de €88.000 en €127.000 kosten.

HiPhi en Nederland

Dan de vraag: wat moeten we hiermee in Nederland? Vooralsnog niet veel, maar toch valt niet uit te sluiten dat Human Horizons met de HiPhi Z ook de Europese markt gaat bestoken. AutoWeek heeft namelijk voor een tweede keer recente patentplaten van van de HiPhi Z uit de database van het Europese patentbureau op weten te duiken (foto's 17 t/m 21). De in de EU geregistreerde ontwerpen zijn overduidelijk van een sportievere variant van de HiPhi Z. We zien een schreeuwerige en uit twee delen opgebouwde achterspoiler en een arsenaal aan spoilers en lipjes rondom, compleet met een diffuser onderaan de achterzijde. Het is niet ondenkbaar dat HiPhi zich op termijn middels die heftig aangeklede HiPhi Z aan de Europese consument wil voorstellen, al durven we daar onze hand nog niet voor in het vuur te steken.