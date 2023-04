HiPhi Y: EV met groot bereik en vleugeldeurtjes naar Europa

De lijst met Chinese merken en fabrikanten die in Europa actief zijn groeit met de maand. Onlangs werd duidelijk dat het automerk van de Chinese fabrikant Human Horizons ook de Europese automarkt in het vizier heeft. HiPhi verkoopt in China momenteel de HiPhi X en de wel heel bombastisch vormgegeven HiPhi Z. HiPhi's Chief Technology Officier liet onlangs in het Engelse Autocar optekenen dat het merk binnenkort een derde model lanceert, dat eind dit jaar naar Europa komt. Dat derde model is nu gepresenteerd: de HiPhi Y.

Hoewel de HiPhi Y wat naamgeving betreft precies tussen de X en de Z valt, is de nieuwe elektrische SUV de kleinste van het stel. Maar klein is hij zeker niet. De HiPhi Y meet namelijk 4,94 meter in de lengte, is 1,96 meter breed en 1,66 meter hoog. Wel is hij aanzienlijk korter dan de 5,2 meter lange X en de Z die zich over een afstand van 5,3 meter uitstrekt. Net als de X en de Z heeft de Y een stel bijzondere portieren. De HiPhi X heeft 'verkeerd om' openslaande achterportieren met erboven kleine vleugeldeuren die een hapje uit het dak nemen. De HiPhi Z heeft enkel de aan de achterzijde scharnierende achterportieren. En de HiPhi Y? Die heeft frameloze achterportieren die wél gewoon aan de voorzijde scharnieren, maar is net als de X uitgerust met extra vleugeldeuren. Het maakt hem een bijzondere verschijning, al is de nieuwe elektrische SUV niet zo knotsgek vormgegeven als de Z.

De HiPhi Y heeft onder meer camera's in de voorschermen en B-stijlen en moet het zonder traditionele portiergrepen doen. In plaats daarvan laten de portieren zich na een druk op een aanraakgevoelige knop openen. De HiPhi Y komt in China in diverse varianten op de markt. Hij is er verkrijgbaar met een 76,6-kWh accu en met een aanzienlijk groter exemplaar van 115 kWh. De Y krijgt in ieder geval een elektrische aandrijflijn van 336 pk met een actieradius van maximaal 810 kilometer. Let wel: dat rijbereik is gemeten volgens de bepaald niet nauwkeurige CLTC-methode.

Meer informatie over de HiPhi Y volgt later.