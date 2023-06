HiPhi X en HiPhi Z: eerste (flinke!) prijzen

Het Chinese HiPhi maakt de oversteek naar Europa en opent in Duitsland en Noorwegen al de orderboeken van zijn eerste twee EV's: de HiPhi X en de HiPhi Z. Dat betekent ook dat we je een eerste indicatie van de prijzen van het elektrische Chinese tweetal kunnen vertellen.

HiPhi is het automerk van het Chinese Human Horizons. In thuisland China heeft het de X en de Z al even op de verkooplijsten staan en daar kwam kort geleden de kleinere HiPhi Y bij. De Y komt ook naar Europa, maar de X en de Z zijn de eerste modellen waarmee het voor ons nieuwe Chinese merk in Europa neerstrijkt. AutoWeek kan je nu vertellen wat de HiPhi X en HiPhi Z in Duitsland en Noorwegen moeten gaan kosten. Human Horizons omschrijft HiPhi als een premiummerk en dus is het niet verwonderlijk dat de twee Chinese nieuwkomers niet bepaald als budgetmodellen in de markt worden gezet.

HiPhi X

De HiPhi X heeft in Duitsland een vanafprijs van €109.000. Dat bedrag is voor de zeszitter. De luxueuzer uitgevoerde variant met vier zitplaatsen staat er voor €123.000 op de prijslijst. In Noorwegen kosten de zes- en vierzitsversies van de X achtereenvolgens omgerekend €100.114 en €114.047. Ter vergelijking: een Tesla Model X (Dual Motor) is er in Duitsland vanaf €113.490 en in Noorwegen vanaf €89.330 (Nederland: €116.490). Daar ligt de vanafprijs van de HiPhi X in beide landen dus boven. Kijk dan ook niet gek op als de X in Nederland vanaf zo'n €110-115.000 op de prijslijst komt te staan.

De HiPhi X is een 5,2 meter lange elektrische SUV met een wielbasis van 3,15 meter. Het met achterstevoren openslaande achterportieren én kleine vleugeldeuren achter uitgeruste model heeft twee samen 590 pk sterke elektromotoren en accelereert daarmee in 3,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De 97-kWh accu is goed voor een WLTP-bereik van 460 kilometer. In het interieur vind je drie schermen: een 14-inch digitaal instrumentarium, een 16,9-inch infotainmentscherm en een fors 19,9-inch scherm voor de bijrijder.

De HiPhi X is uitgerust met onder meer een elektrisch te openen en sluiten koelkastje achterin, achterwielsturing, maar liefst 562 sensoren en een uitgebreid pakket aan actieve en passieve rijhulp- en veiligheidsystemen.

HiPhi Z

Dan de HiPhi Z. Die misschien nog wel eigenaardiger vormgegeven elektrische GT kost in Duitsland als vijfzitter €105.000 en als vierzitter €107.000. In Noorwegen kosten de vijf- en vierzitter achtereenvolgens omgerekend €95.436 en €98.273. Ter vergelijking: een Tesla Model S (Dual Motor) kost in Duitsland minimaal €105.490 en in Noorwegen omgerekend minstens €83.312 (Nederland: € 107.490) Ook voor de Z geldt dat hij in zowel Duitsland als Noorwegen duurder is dan een op papier min of meer vergelijkbare Tesla. Schrik niet als hij in Nederland zomaar zo'n €105.000-110.000 gaat kosten.

De HiPhi Z is een 5,04 meter lange shooting brake-achtige hatchback met twee samen 672 pk sterke elektromotoren, goed voor een 0-100-sprint in 3,8 tellen. In de bodem zit een 120-kWh accu, goed voor een actieradius van 555 kilometer. HiPhi rust de Z onder meer uit met een interessant infotainmetnscherm. Hij staat op een drietal robotische armpjes dat het in verticale en horizontale modus kan zetten. Daarbij wordt de stand van het scherm automatisch aangepast aan de positie van je stoel en kan hij ook uitgebreid om de X- en Y-as kantelen.

De eerste exemplaren van de HiPhi X en Z moeten in het derde kwartaal van dit jaar aan klanten geleverd worden in Duitsland en Noorwegen. Later volgen prijzen voor andere landen, waaronder Nederland. Zoals gezegd blijft het niet bij de X en Z. De kleinere en waarschijnlijk iets minder dure Y volgt namelijk later.