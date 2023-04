HiPhi X: Chinese Model X-achtige naar Europa

Gisteren konden we je de gloednieuwe elektrische HiPhi Y laten zien. Nu weten we dat dat de HiPhi X in Europa in de verkoop gaat en dat ook de HiPhi Z deze kant op komt.

Ja, er is alweer een Chinese autofabrikant die het wil proberen in Europa. Deze keer is het Human Horizons, met zijn merk HiPhi. Dat presenteerde eerder deze week de HiPhi Y, een middelgrote SUV met bijzondere vleugeldeuren. Met dat model richt HiPhi nadrukkelijk zijn pijlen op de Europese markt. Daar blijft het niet bij, want ook grote broer HiPhi X is klaar voor de oversteek. De HiPhi Z volgt later.

De HiPhi X is geen vreemde, want alweer dik twee jaar geleden presenteerde HiPhi de X voor de thuismarkt. Nu hebben de Chinezen goedkeuring van de Duitse keuringsinstantie TÜV om de HiPhi X bij onze oosterburen aan de man te brengen. Het wachten is dan uiteraard op verdere Europese marktuitbreiding. Net als de HiPhi Y is de HiPhi X een opvallend gelijnde SUV met zeer speciale achterportieren. Ze zijn nog wat aparter dan bij de Y, want is het onderste deel van de in twee delen opgeknipte portieren een heuse suicide door. Daarboven zitten, naar goed voorbeeld van onder meer de Tesla Model X, de vleugeldeurdelen.

We noemen de Tesla Model X niet voor niets, want de HiPhi X is duidelijk een antwoord op die SUV. What's in a name. De HiPhi X heeft twee 300 pk sterke elektromotoren (voor en achter) en is daarmee vierwielaangedreven. Dat is goed voor een 0-100-sprint die slechts 3,9 seconden duurt. Niet zo snel als de Model X, maar toch rap zat. Een 97-kWh accupakket levert de HiPhi X een CLTC-rijbereik van 650 km op, al zal dat in de WLTP-test wat lager uitvallen. Mogelijk volgen er op den duur nog mildere achterwielaangedreven versies.

HiPhi Z

Zoals gezegd volgt ook de HiPhi Z nog. Die komt volgens de Chinezen pas later. Het begint met de HiPhi X en daarna komt de Z. De HiPhi Y is mogelijk pas de derde die deze kant op komt. De HiPhi Z is een wat ander verhaal dan zijn twee broers, want dat is een behoorlijk gestrekte GT. Die gaat qua prestaties en techniek ook net even een stapje verder dan de X, want hij speert in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/h en heeft een 120-kWh accupakket waarmee volgens de CLTC-meting 705 km rijbereik mogelijk is. Meer details over een eventuele HiPhi Z voor de Europese markt en de concrete plannen van de fabrikant verwachten we komende week.