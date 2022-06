Hier worden de meeste snelheidsboetes uitgedeeld

De meest actieve flitspaal van Nederland staat in Gouda. Een flitspaal aan de Goudse Poort richting de A12 ging in 2021 namelijk 46.264 af en is daarmee de flitspaal die vorig jaar de meeste snelheidsovertredingen van Nederland registreerde. Op plek twee staat een flitspaal in gemeente Goeree-Overflakkee in Zeeland. Ter hoogte van hectometerpaal 23,9 op de N57 staat een paal die vorig jaar 32.582 automobilisten een brief van het CJIB op de mat opleverde.

Top 10 meest actieve flitspalen van Nederland (2021)

Flitspaal Aantal boetes Gemeente Provincie Gouda FIP DHG-HL Goudse Poort richting A12 Gouda - 01 46.264 Gouda Zuid-Holland Goeree-Overflakkee FIP RTD-RR N57 Provincialeweg t.h.v. hmp 23,9 oost - 1 32.582 Goeree-Overflakkee Zuid-Holland Stichtse Vecht FIP MN-UT N201 - 01 31.422 Stichtse Vecht Utrecht Papendrecht FIP RTD-ZHZ N3 Noord - 01 31.112 Papendrecht Zuid-Holland Westland FIP DHG-HL N211 Wippolderlaan west - 1 30.665 Westland Zuid-Holland Gouda FIP DHG-HL Goudse Poort richting Centrum Gouda - 01 29.337 Gouda Zuid-Holland Waddinxveen FIP DHG-HM N207 Zuid - 01 28.746 Waddinxveen Zuid-Holland Delft FIP DHG-HL N470 Kruithuisweg oost - 1 28.069 Delft Zuid-Holland Putten FIP ON-GNO N303 - 01 25.123 Putten Gelderland Westland FIP DHG-HL N211 Delft - 1 23.553 Westland Zuid-Holland

Nederlandse trajectcontroles leveren de Nederlandse automobilist nog grotere zorgen op. Op de trajectcontrole (beide richtingen) op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht gingen in 2021 met afstand de meest automobilisten de fout in. Daar werden vorig jaar maar liefst 544.458 snelheidsovertredingen geregistreerd. Op plek twee vinden we de trajectcontrole op de A12 bij Utrecht waar 259.740 snelheidsovertredingen werden geregistreerd. Plekken drie en vier zijn voor trajectcontroles op de A4. Op de derde plek staat de trajectcontrole tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep waar 207.641 snelheidsovertredingen zijn begaan. Op de vierde positie staat de trajectcontrole bij Leidschendam (beide richtingen) waar 179.815 overtredingen voor te hard rijden werden gesignaleerd.

Top 10 snelheidsovertredingen per trajectcontrole

Waar Boetes Type weg A2 Amsterdam – Utrecht (beide richtingen) 544.458 snelweg A12 Utrecht 259.740 snelweg A4 Hoofddorp-Nieuw Vennep 207.641 snelweg A4 bij Leidschendam (beide richtingen) 179.815 snelweg A10 bij Amsterdam ring west (beide richtingen) 136.969 snelweg A20 bij Rotterdam (beide richtingen) 115.150 snelweg A58 Bergen op Zoom – Roosendaal (beide richtingen) 98.771 snelweg N325 Westervoortsedijk – Huissen (beide richtingen) 77.736 (auto)weg A12 Den Haag –Voorburg (beide richtingen) 61.726 snelweg N381 Drachten – Donkerbroek (beide richtingen) 56.703 (auto)weg

Gemeente Stichtse Vecht in Utrecht is de gemeente waar in 2021 de meeste boetes voor te hard rijden werden uitgedeeld. Het gros van de snelheidsboetes (84,4 procent) werd er echter uitgedeeld op de snelweg (A2). Op plek twee in de top 10 gemeenten waar de meeste boetes werden uitgedeeld staat Rotterdam, waar het aandeel boetes dat in de bebouwde kom voor snelheidsovertredingen werd uitgedeeld veel hoger lag: 51,7 procent. Gemeente Haarlemmermeer eindigt op plek drie. Ook in deze gemeente werd het gros van de boetes voor te hard rijden echter op de snelweg uitgedeeld (ruim 80 procent).

In totaal zijn vorig jaar 6,69 miljoen boetes voor te hard rijden uitgedeeld. De gemiddelde snelheidsoverschrijding bedroeg op landelijk niveau 8 km/h. Van de bijna 6,7 miljoen uitgeschreven boetes voor te hard rijden werden er in Zuid-Holland 1,74 miljoen uitgedeeld en daarmee is Zuid-Holland de provincie waarin de meeste snelheidsovertredingen zijn begaan. Op plek twee staat provincie Utrecht (1,25 miljoen), gevolgd door Noord-Holland (1,03 miljoen) en Noord-Brabant (ruim 800.000). In provincie Flevoland trapt de Nederlandse weggebruiker het gas gemiddeld genomen het diepste in. De gemiddelde snelheidsoverschrijding was in Flevoland vorig jaar 9,7 km/h. Op plek twee en drie staan achtereenvolgens Drenthe (9,1 km/h) en Groningen (9,1 km/h). In Zuid-Holland werden de meeste verkeersboetes uitgedeeld. Het ging vorig jaar om 1,74 miljoen overtredingen.

Provincie Aantal snelheidovertredingen Gemiddelde snelheidsoverschreiding Zuid-Holland 1.737.726 7,7 km/h Utrecht 1.251.161 8,1 km/h Noord-Holland 1.027.879 8,0 km/h Noord-Brabant 807.387 8,0 km/h Gelderland 593.313 8,1 km/h Limburg 453.773 8,0 km/h Overijssel 274.297 8,4 km/h Zeeland 129.000 8,2 km/h Groningen 116.703 8,7 km/h Friesland 109.385 8,5 km/h Flevoland 105.802 9,7 km/h Drenthe 83.861 9,1 km/h

Benieuwd naar hoeveel snelheidsovertredingen er vorig jaar in jouw gemeente zijn geregistreerd? Bekijk dan vooral onderstaande infographic!

