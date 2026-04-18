Tot voor kort kon je veel (toekomstige) klassiekers uit de jaren 80 nog voor een prikkie op de kop tikken, maar voor diverse modellen moet je inmiddels flink in de buidel tasten. Een aantal van die auto’s lichten we eruit in dit artikel. En de prijzen blijven maar stijgen. We trekken het deze keer iets breder en kijken naar de prijzen van 2019 en 2025 maar naar die van 2007, 2010, 2015, 2020 en 2025. En let op: het zijn niet alleen de GTI-versies of dikke motoren die extreemin waarde zijn gestegen in die periode.

Het is met klassieke auto’s altijd hetzelfde verhaal. De liefhebbers gaan voor de helden uit hun jeugd, of bijvoorbeeld de auto waar hun vader in reed. De veertigers en vijftigers van nu richten dus hun pijlen op de auto’s uit de jaren 80. Daarbij gaat het ook om de huis-tuin-en-keukenmodellen uit die jaren. Zoals de Volkswagen Passat Variant, de Golf II of de Fiat Panda waarmee mama destijds de kleintjes van school haalde, want toen hadden ze daar nog geen grote SUV’s voor nodig. De experts van marktanalysebureau Classic Data hebben voor onze collega’s van AutoBild de auto’s in kaart gebracht waarvan de prijzen het hardst zijn gestegen. De uitkomst verrast ons eigenlijk niet: de auto’s uit de jaren 80 zijn in opkomst qua prijs, de marktwaarden knallen omhoog. Krijg je al spijt dat je je jeugdheld niet een paar jaar geleden op de kop getikt hebt?

1. Volkswagen Passat Variant

1985-1988, 1.994 cc, 115 pk

Zelfs een brave Passat Variant uit de jaren 80 is vandaag de dag cult – vooral bij onze Oosterburen – ook als hij het moet doen met een brave viercilinder in plaats van de begeerde vijfcilinder. Zelfs als de lak is vervaagd en het interieur behoorlijk versleten is. De prijzen die voor Passats Variant van na de facelift uit 1985 worden gevraagd, zijn veel harder gestegen dan je voor mogelijk houdt bij zo’n alledaagse auto. Een exemplaar met vijfcilinder kon je in 2007 nog voor €1.300 meenemen, nu betalen de echte liefhebbers er zomaar €15.000 voor. Zie er maar eens eentje te vinden.

prijs 2007 €1.300

prijs 2010 €1.900

prijs 2015 €2.900

prijs 2020 €10.100

prijs 2026 €15.100

prijstijging 1.054%

2. Peugeot 205 GTi

1984-1989, 1.569 cc, 105 pk

De 205 GTi was in de jaren 80 wat de Golf GTI in Golf II-gedaante al niet meer was: een kleine racedwerg met een lengte van slechts 3,71 meter, die ook met 105 pk uitstekend uit de voeten kon. We hebben het dan over de GTi 1.6, de 1.9 was er zelfs met 122 en 130 pk. Door de lange productieperiode van 1983 tot 1998 zijn er nog steeds genoeg Peugeots 205 te vinden, je betaalt gemiddeld ongeveer €3.000 voor een net exemplaar. De meest gezochte versies zijn echter de zeldzame GTi en de CTi, de cabriolet-uitvoering ervan. Daarvan zijn de prijzen al lange tijd explosief aan het stijgen: voor de dichte uitvoering leg je al bijna €20.000 neer, de cabriolet is gemiddeld €5.000 goedkoper.

prijs 2007 €3.000

prijs 2010 €3.600

prijs 2015 €6.200

prijs 2020 €17.100

prijs 2026 €19.600

prijstijging 553%

3. Volkswagen Golf II

1983-1988, 1.272 cc, 55 pk

Wie had dat gedacht? Er is inmiddels een markt voor Golfjes met 55 pk; het hoeft dus niet altijd een GTI te zijn. In 2007 kocht je zo’n Golf nog voor een habbekrats, en vaak waren ze daadwerkelijk van een oud vrouwtje geweest.

prijs 2007 €900

prijs 2010 €1.400

prijs 2015 €1.500

prijs 2020 €3.300

prijs 2026 €4.600

prijstijging 411%

4. Audi 100 Avant

1986-1988, 1.994 cc, 113 pk

Sinds enkele decennia plakt Audi de naam Avant op zijn stationwagons, en de 100 Avant uit de jaren 80 is met zijn schuin aflopende achterkant wel een van de best gelukte voorbeelden. Als hij een vijfcilinder-benzinemotor onder de motorkap heeft, die een heerlijk markant geluid produceert, is het feest compleet.

prijs 2007 €1.800

prijs 2010 €2.300

prijs 2015 €1.800

prijs 2020 €6.700

prijs 2026 €8.900

prijstijging 394%

5. Audi 80

1986-1991, 1.760 cc, 90 pk

Langzaam maar zeker is hij in opkomst: de Audi 80 van de B3-generatie. En dat heeft hij niet te danken aan de bagageruimte, want die is nogal aan de krappe kant. Nee, deze Audi wordt steeds populairder omdat het een echte stayer is, die kwalitatief hoogwaardig in elkaar steekt en de roestduivel aardig weerstand biedt. Het is bovendien een stukje designgeschiedenis.

prijs 2007 €1.600

prijs 2010 €1.900

prijs 2015 €1.900

prijs 2020 €5.400

prijs 2026 €6.700

prijstijging 319%

6. Fiat Panda 34

1981-1986, 847 cc, 34 pk

Grazie, Giugiaro, voor dit charmante karretje! De eerste generatie van de Panda werd gebouwd van 1980 tot 2003, dankzij het tijdloze, hoekige design hield hij het lang vol. De prijzen van exemplaren die niet al te zeer door roest zijn aangetast en tijdig onderhoud hebben gehad, blijven stijgen; die uitspraak durven we wel te doen.

prijs 2007 €1.300

prijs 2010 €1.400

prijs 2015 €1.800

prijs 2020 €5.200

prijs 2026 €5.300

prijstijging 308%

7. BMW 730i (E32)

1987-1994, 2.985 cc, 188 pk

Bij deze auto maakt het niet uit of hij is uitgerust met de zes-in-lijn met 188 pk of met de V8 met 218 pk die BMW in 1992 aan het gamma toevoegde: de prijzen blijven maar stijgen. De gemiddelde prijs van de uitvoering met zes-in-lijn is sinds 2007 met €10.000 gestegen, terwijl die voor een V8 in nette staat zelfs is gestegen van €4.000 naar €18.400.

prijs 2007 €4.500

prijs 2010 €4.200

prijs 2015 €4.500

prijs 2020 €7.000

prijs 2026 €15.400

prijstijging 242%

8. Mercedes-Benz G230

1979-1982, 2.277 cc, 90 pk

Een karakterbak, die G-klasse. Zo tekenen kinderen een auto: of rond zoals een Kever, of hoekig zoals deze Benz. De G is allang uitgegroeid tot een gewilde klassieker; de gemiddelde vraagprijs voor een G230 is sinds 2007 3,5 keer zo hoog geworden.

prijs 2007 €10.400

prijs 2010 €10.100

prijs 2015 €13.500

prijs 2020 €20.000

prijs 2026 €35.200

prijstijging 238%

9. Saab 900 Turbo 16

1984-1989, 1.971 cc, 175 pk

Bij de zoektocht naar een Saab geven veel mensen de voorkeur aan een 900. En als je een 900 wilt, heb je het liefst een Turbo (bovenstaande auto is een jongere Turbo 16). Dat is voor velen de laatste echte Saab, die stamt uit de pre-GM-periode. In de jaren 80 luidde het Zweedse merk met de gewelfde voorruit een nieuw tijdperk in; tegenwoordig wijzen de hoge prijzen erop dat dit een gewilde klassieker is.

prijs 2007 €7.300

prijs 2010 €8.500

prijs 2015 €8.100

prijs 2020 €16.800

prijs 2026 €21.900

prijstijging 200%

10. Toyota Celica

1970-1975, 1.588 cc, 79 pk

Hoe hebben we deze fraaie Toyota al die jaren over het hoofd kunnen zien? Ongeveer zes jaar geleden schoten de prijzen voor een Celica uit de jaren 70 net zo omhoog als onze hartslag wanneer we nu zo’n Japans designicoon in het wild zien.