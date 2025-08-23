Ga naar de inhoud
Het verhaal achter de Volkswagen Polo Harlekin is eerder saai dan grappig

Wie niet beter weet, denkt misschien dat de Volkswagen Polo Harlekin een uit de hand gelopen grap is van de plaatselijke carnavalsvereniging. Maar niets is minder waar …

De hysterische Polo Harkelin ontstaat gewoon onder het beige systeemplafond van Volkswagens marketingafdeling. De aanleiding is eerder saai dan grappig. Voor de derde generatie van de Polo kiepert Volkswagen de bekende uitrustingsniveaus (C, CL, GL) overboord. Ervoor in de plaats komt een nieuw systeem van ‘bouwstenen’ waarmee de klant zijn of haar Polo naar wens kan samenstellen. Begin jaren 90 is zoiets nog vrij bijzonder en daarom zet Volkswagen de bouwstenen centraal in de introductiecampagne van de Polo. Ter verduidelijking krijgt iedere bouwsteen een kleur: groen voor de lak, blauw voor de aandrijving, geel voor het interieur en rood voor de optiepakketten. Om het gegoochel met de bouwstenen extra kracht bij te zetten, bouwt Volkswagen twintig vierkleurige Polo’s, die te zien zijn op autoshows en andere evenementen. En dat slaat aan … Overal waar ze te zien zijn, melden zich klanten die zo’n kakelbonte Polo willen kopen.

1.000 stuks, maar dat blijkt niet genoeg

Omdat het gezeur maar niet stopt, besluit Volkswagen een serie van 1.000 stuks te bouwen. Dat is ook het moment dat de auto zijn naam krijgt: Harlekin, naar de bontgekleurde clown uit de Italiaanse volkskomedies uit de zesiende en zeventiende eeuw. Al snel blijkt dat 1.000 exemplaren lang niet genoeg is om de Harlekin-honger te stillen. In de loop van 1995 volgt een tweede serie van nog eens 2.800 auto's.

Volkswagen Polo Harlekin 2021

In 2021 hing de Nederlandse importeur eenmalig een Volkswagen Polo in Harlekin-jas.

Zelfs een Phaeton Harlekin!

Volkswagen bouwt de Harlekin op een mini-assemblagelijntje, dat door zeven medewerkers wordt gerund. De wagens rollen als gewone gele, groene, blauwe en rode Polo’s van de band. Vervolgens worden motorkap, achterklep, portieren en bumpers gedemonteerd, op kleur gesorteerd en volgens een vast stramien teruggeplaatst. Zo ontstaan er vier verschillende Harlekins. De basiskleur herken je aan het dak, de C-stijl en de dorpels. Niemand heeft het nu nog over het bouwstenen-concept van de Polo, maar de Polo Harlekin kreeg een prominente plek in de geschiedenis van Volkswagen. Een originele Harlekin is inmiddels een serieuze klassieker en er duiken regelmatig zelfgebouwde exemplaren op, met als absoluut hoogte/dieptepunt een Phaeton Harlekin. De clowneske Polo leert ons één ding: succes is onmogelijk te voorspellen!

In Nederland zijn ze zeldzaam, maar in Duitsland zie je de Polo Harlekin nog weleens in het wild.

Volkswagen Polo Harlekin

Lezersreacties (2)

