Toyota bouwt al sinds de jaren 80 auto’s op Amerikaans grondgebied en de modellen die in Amerika populair zijn, worden ook vrijwel allemaal daar gebouwd. Daar is dus helemaal niets nieuws aan, net als aan het feit dat Toyota die uitgebreide Amerikaanse productie hier en daar aanvult met een model dat nog wel uit Japan komt. Vergelijkbaar met Europa dus, want ook hier zijn we gewend aan lokaal geproduceerde auto’s met een Japanse merknaam. De Yaris Cross is zelfs de meest geproduceerde auto van Frankrijk, ongetwijfeld tot ergernis van Renault, Peugeot en Citroën.

Hoewel lokale productie dus bepaald niet nieuw is, is het terug exporteren van een elders gemaakte Toyota naar Toyota’s thuisland Japan dat wel. Met Europese Toyota’s is het in het verleden weleens voorgekomen, en nu staat ook Amerika klaar om Toyota’s op de boot naar Japan te zetten. Dat besluit lijkt een gevolg van uitvoerige gesprekken tussen de huidige Amerikaanse en Japanse regeringen en grote industriële spelers als Toyota, waarbij bestuursvoorzitter Akio Toyoda zelfs al eens onder een MAGA-petje werd gespot. Dat gesprek leek voor de Amerikanen dus de goede kant op te gaan, en daar plukt Amerika nu de vruchten van. Toyota gaat de oer-Amerikaanse Tundra, maar ook de Highlander en de Camry als Amerikaanse import in Japan verkopen. Daarvoor zijn als het goed is ook nog bijzonder weinig aanpassingen nodig, want Amerika en Japan hebben om het proces te vergemakkelijken ook nog afgesproken om een belangrijk deel van elkaars veiligheids- en toelatingseisen gewoon te accepteren. Precies zoals dat ook in Europa zou kunnen gebeuren, inderdaad.

De Highlander en de Camry zijn voor de Japanners niet helemaal nieuw. De grote Highlander-SUV was er tot 2007 leverbaar als de Toyota Kluger, de Camry verdween in 2023 van de Japanse markt. Toyota zegt met deze modellen een bredere Japanse doelgroep aan te kunnen spreken, terwijl de auto’s ondertussen de handelsrelatie tussen de VS en Japan verbeteren. De in Kentucky gebouwde Camry, in Indiana geproduceerde Highlander en in Texas tot stand gekomen Tundra zijn vanaf 2026 verkrijgbaar in Japan.