De Skoda Elroq is nu al niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Is het jou ook opgevallen dat de Elroq vaak groen is? Dat kan goed kloppen!

De Skoda Elroq is heel populair. De elektrische Skoda wist zelfs de eveneens mateloos populaire Kia EV3 vorig jaar uiteindelijk voor te blijven en mocht zich de populairste nieuwe auto van Nederland noemen. De Elroq is nu een jaar op de Nederlandse markt en inmiddels rijden er in ons land ruim 12.000 exemplaren rond. Om dat in perspectief te zetten: van de Skoda Elroq zijn in één jaar al meer exemplaren geregistreerd dan van de Kamiq die al sinds 2019 wordt geleverd. Hoe bestelt de Nederlandse consument of leaserijder zijn Skoda Elroq? Dat vroegen we de Nederlandse importeur.

Is het jou ook opgevallen dat je de Skoda Elroq vaak in het groen ziet? Dat is meer dan slechts een gevoel, de cijfers staven dat. Bijna een kwart van alle Skoda's Elroq in Nederland is Timiano Green gespoten. Na die groene lak zijn - in die volgorde - Black Magic en Graphite Grey het populairst.

De Skoda Elroq is er als 50, 60, 85 en RS (85X). Ongeveer de helft van alle Elroqs in Nederland is een 85 en heeft dus een 286 pk sterke elektromotor en een 77-kWh accu. De Skoda Elroq 60 met 204 pk en 58 kWh accu is goed voor ruim 40 procent van de Nederlandse Elroq-registraties. Instapper Elroq 50 - met 170 pk en 52-kWh accu - speelt met een aandeel van 8,5 procent in de Nederlandse registraties een kleinere rol. Niet geheel verrassend speelt de 340 pk sterke sportieve Elroq RS met een aandeel van ongeveer een half procent een rol in de marge.

Dan de uitvoeringen. Ruim de helft van alle Skoda's Elroq is een Business Edition, waarvan het gros dus een 60 of 85 is. Bij de Elroq 60 is de Business Edition de middelste uitvoering, bij de Elroq 85 is het de instapper. Daar zit al relatief veel op, maar mist wat ook op de duurdere uitvoeringen ontbreekt: een trekhaak. Gelukkig staat die op de optielijst. Een trekhaak kost €990 en is volgens Skoda in Nederland de meest gekozen optie. Ook loopt de Elroq-klant in Nederland warm voor het Lodge-interieur. Dat biedt onder meer comfortstoelen die met een combinatie van stof en kunstleer zijn bekleed, oranje gordels, oranje stiksels, led-interieurverlichting en chroomkleurige accenten. Van alle wielen die Skoda op de bestellijst heeft staan, is het 19-inch Regulus-lichtmetaal de populairste.