Vroeger zeiden ze weleens dat je je bij Italiaanse auto's pas zorgen moet gaan maken als er geen lampjes meer branden. De familie Buijs rijdt een Franse auto, maar dat het storingslampje van hun Peugeot 207 maar niet uitgaat, zit hen dwars. Ook de dealer komt er niet uit.

De familie Buijs uit Roosendaal is er helemaal klaar mee: “Onze Peugeot 207 uit 2007 kampt met een elektronische storing. Regelmatig verschijnt in het dashboard de melding dat een lamp defect is. Nu eens de achteruitrijlamp, dan weer het remlicht, de mistlampen of de knipperlichten. Na enkele seconden verdwijnt de melding weer. De meeste lampjes zijn al vervangen, echter zonder resultaat. Ook is de auto twee keer ‘uitgelezen’, waarbij eenmaal een reset nodig was. Toch schijnt er iets te zijn, want soms gaat het knipperlicht opeens kortstondig veel sneller knipperen. De Peugeot-dealer weet er niet goed raad mee. U wel?”

Massapin inspecteren

Technisch expert Frank Bouman: “Ik zou dit probleem in eerste instantie zoeken in een slechte massa bij een van de achterlichtunits. Mijn advies is om de massapin in de achterlichtstekkers grondig te inspecteren, evenals het achterlicht-massapunt op de carrosserie. Zijn beide massa’s goed, controleer dan de stekkerverbindingen op de BSI. U geeft aan dat de gloeilampen gecontroleerd zijn. Het is van groot belang dat lampen met de juiste wattages zijn gemonteerd. Ook dat is een controle waard.”

