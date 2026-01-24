Het nieuwste wapen uit Nederland: Donkervoort P24 RS

De Donkervoort F22 is dood. Leve de Donkervoort P24 RS. Net als zijn voorganger is dat een regelrechte pretmachine met veel te veel vermogen voor het beperkte aantal kilo's dat hij in de schaal legt. Dat vermogen komt ditmaal niet uit een vijfcilinder van Audi, maar uit een machine van Ford. Met een cilinder extra.

Het gros van het automobiele landschap wordt beheerst door geëlektrificeerde aandrijflijnen, CO2-reductie en een eentonigheid aan SUV-verpakkingen. Maar er is één stad die dapper weerstand biedt tegen die overheersing; Lelystad. Daar is sinds jaar en dag namelijk Donkervoort gevestigd en dat gaat, als ware het Galliërs, ook in 2026 gewoon door met het leveren van lichtgewicht sportauto's met een stevige dosis vermogen. Het voelt als de dag van gisteren dat we kennismaakten met de F22. Zijn opvolger is er nu: de Donkervoort P24 RS.

De Donkervoort P24 RS vertoont gelijkenissen met de F22 en bouwt ten dele dan ook voort op die auto. Vooral op technisch vlak is vrijwel alles echter anders. Het is over en uit voor de snerpende 2.5 vijfcilinder van Audi, bijvoorbeeld. Wat ervoor in de plaats komt heeft een extra verbrandingskamer. De P24 RS wordt namelijk voortgestuwd door een 3.5 V6 waarvan de basis afkomstig is van Ford. Er zitten twee vliegensvlug opspoelende turbo's op en doordat Donkervoort een zogenoemd dry-sump-systeem heeft ontwikkeld, ligt die zescilinder maar liefst 6 centimeter lager in de P24 RS dan de vijfpitter in de F22. Dat betekent: een aanzienlijk lager zwaartepunt, bevorderlijk voor de rijeigenschappen.

600 pk op 780 kilo

Die 3.5 V6 brengt een prettig gestoorde 600 pk en 800 Nm op de been, 100 pk meer dan de machine die in de F22 lag. Die 600 paarden hoeven slechts 780 kilo in beweging te brengen. Reken maar dat de P24 RS gaat als een raket. Schakelen gaat middels een handgeschakelde vijfbak met rev-matching, waarbij het toerental na het intrappen van de koppeling wordt aangepast om de boel zo vloeiend en snel mogelijk te laten verlopen. Wie die bak kundig bedient, moet vanuit stilstand in slechts 7,4 seconden een snelheid van 200 km/h bereiken. En de 0-100-sprint dan? Die duurt volgens zijn scheppers een 'passend aantal' seconden. De topsnelheid ligt boven de 300 km/h en dat lijkt ons hard zat. Wie niet altijd 600 pk wenst te beteugelen, kan ook afregelen op 400 of 500 pk via wat Donkervoort 'Power to Choose' noemt.

Hardcore, maar ruimer dan een Toyota Aygo X

Is zo'n ultieme plezierauto waarbij al het overbodige lijkt weggelaten nog een beetje praktisch? Relatief gezien wel. Volgens Donkervoort zit je er ook met een lichaamslengte van 2,05 meter nog goed in, ook als het Twin Targa-dakje er gewoon in zit. Daarbij heeft de P24 RS een bagageruimte die 298 liter meet. Dat is meer dan een Toyota Aygo X lust (231 liter). Dergelijk gemak betekent niet dat de P24 RS een toegankelijk apparaat is. In tegendeel. Hij heeft geen tractiecontrole, torque-vectoring, automatische remsystemen en moet zelfs stuurbekrachtiging ontberen. Puur autorijden. De vreugde die dat oplevert wordt versterkt door een sperdifferentieel. Andere zaken waar de focus op 'zo min mogelijk' uit blijkt: de P24 RS heeft een lichtgewicht aandrijfas, de vijfbak is gekozen omdat het een gewichtsbesparing van 15 kilo oplevert, de uitlaatspruitstukken komen uit een 3D-printer, de inlaatspruitstukken zijn vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt kunststof. De turbo's met een extreem kort inlaattraject zijn afkomstig van Van der Lee, een Nederlandse toeleverancier voor de Formule 1 die ook voor diverse raceauto's turbo's ontwikkelt.

Verborgen verlichting

Ook wat aerodynamica betreft is de P24 RS grondig verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo houden de dimlichten zich verborgen in de voorbumper, pas bij het aanzetten ervan klappen ze naar buiten. Het grootlicht is gehuisvest achter het gaaswerk van de grille. Donkervoorts nieuwste speeltje heeft een vlakke bodem wat extra neerwaartse druk oplevert. Over neerwaartse druk gesproken: de P24 RS is uitgerust met een relatief eenvoudig verwijderbare bodykit die bestemd is voor sessies op het circuit. Die levert bij een snelheid van 250 km/h nog eens 90 kilo extra downforce op. Uiteraard is vrijwel alles vervaardigd uit koolstofvezel, dat wagengewicht van nog geen 800 kilo komt natuurlijk ergens vandaan.

Al dat technisch vernuft is gebouwd rond een chassis dat is vervaardigd uit een combinatie van aluminium en koolstofvezel. Het complete subframe is opgetrokken uit koolstofvezel en weegt slechts 9 kilogram. Actieve dempers, optionele hoogteregeling, remklauwen van AP Racing, geventileerde remschijven en optionele koolstofkeramische remmen maken ook deel uit van het P24 RS-feestje. Verwennerij in het interieur is er nauwelijks. Er zijn eenvoudige knoppen, een klein digitaal instrumentarium en - optioneel - een houder waarin je een iPad Mini als infotainmentcherm kunt gebruiken.

Van de Donkervoort P24 RS worden in totaal slechts 150 exemplaren gebouwd. Met de hand, uiteraard. Daarvan zijn er nu al zo'n vijftig stuks vergeven. Zijn vanafprijs: €298.500.