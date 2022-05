Het nieuws van 30 jaar geleden - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Normaal blikken we in 'Uit de Oude Doos' terug op een rijtest of één bijzonder verhaal uit de AutoWeek van 30 jaar geleden, vandaag pakken we de nieuwspagina's er eens bij.

Een blik werpen op de nieuwspagina's van 30 jaar geleden laat maar weer eens zien dat 1992 écht een heel andere tijd was. Dat begint al bij de blikvanger; een door MS Design onder handen genomen Opel Calibra. De Calibra was - zeker in zijn tijd - een bijzonder opvallende verschijning, maar het kon volgens de Oostenrijkse tuner nog wel wat specialer. Het voorzag de flitsend gelijnde Opel onder meer van dikker bumperwerk, flinke sideskirts en speciaal lichtmetaal. Dikkere uitlaateinden en een speciale achterspoiler waren ook van de partij.

In 1992 maakten we in Nederland kennis met een nieuwe variant van de 'Lotus' Seven, de K-Series. Die werd in het voorjaar van 1992 leverbaar bij Caterham, dat in de loop der jaren tal van verschillende op de Lotus Seven geïnspireerde auto's voortbracht. De K-Series ontleende zijn naam van de motor die erin lag, een viercilinder van Rover met die naam. Het begon met een 103 pk sterke 1.4, een zestienklepper die Rover zelf voor zijn Metro GTI gebruikte. In de superlichte Caterham was zo'n betrekkelijk bescheiden blok al goed voor heerlijk sportief rijgedrag. In 1992 betaalde je slechts fl. 7.950 exclusief btw voor de basis van de Seven.

Een nog veel opvallender nieuwtje treffen we onderaan de nieuwspagina's. Daar lezen we over een actie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In Overijssel wilde het weggebruikers op een onconventionele manier waarschuwen voor de gevaren van te snel rijden. Het pakte wrakken die betrokken waren geweest bij een ongeval wegens een te hoge snelheid en plaatste die in de berm langs de weg waar het gebeurd was. Op de foto zien we een Fiat 124 met schade aan de voorkant, die volgens het opschrift met 99 km/h in de penarie was gekomen. "Helaas was de schrik-aktie geen lang leven beschoren; vandalen namen dit vlammend protest iets te letterlijk en joegen er de brand in."

Over enkele maanden vertrekt er weer een hele karavaan auto's met dakkoffers naar de vakantiebestemming. De dakkoffer is niet meer weg te denken voor velen die met de auto op vakantie gaan. In 1992 was het een nog wat minder bekend fenomeen, dus kocht fabrikant Hapro advertentieruimte in op onze nieuwspagina's om zijn nieuwste exemplaar aan de man te brengen. "Wie is er niet ooit op vakantie gegaan met een volgestouwde auto? Nauwelijks plaats om zelf te zitten, laat staan dat er nog ruimte voor de passagiers was. Met een autodak-bagagekoffer is die ellende opgelost. Nog een voordeel is dat de automobilist zich gewoon aan de normale maximumsnelheid kan houden, wat bij aanhangwagentjes natuurlijk anders ligt." Zo'n wit exemplaar met flitsende kleurtjes erop was in 1992 helemaal in de mode. Deze heeft bovendien bagage met een kleurenpalet dat ook helemaal bij die tijd paste.

Tenslotte valt een ludieke actie van AutoWeek-lezeres Irene Bezemer op. Zij was zo gek op haar Nissan 100 NX én had schoon genoeg van 'ontmoedigende maatregelen' gericht op de auto, dat ze een trui besloot te breien. Het resultaat mocht er zijn! Dankzij dit stukje huisvlijt was niet te missen dat ze Nissan-fan was. Er hoorden ook nog zelf gebreide enkelwarmers in de kleuren van het logo bij. Misschien niet ideaal voor deze tijd van het jaar, maar we nemen een hoge hoed af voor de creativiteit!