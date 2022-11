Het nieuwe Lancia: 'progressief klassiek'

Lancia is nog slechts een schim van wat het ooit is geweest. Het merk is nog enkel in thuisland Italië actief, waar het slechts één model verkoopt dat inmiddels behoorlijk op leeftijd is. Ondanks zijn hoge leeftijd verkoopt die Ypsilon in Italië nog behoorlijk, maar de ambities die Stellantis met Lancia heeft gaan verder dan de Italiaanse landsgrenzen. Lancia moet zijn vleugels opnieuw uitslaan in Europa, maar de vraag is natuurlijk hoe het merk zich van bijvoorbeeld Alfa Romeo en Peugeot gaat onderscheiden. Daarover geeft Lancia nu iets meer vrij.

In de aanloop naar de onthulling van Lancia's nieuwe designrichting blikt het merk terug op het verleden. Lancia noemt de Aurelia, Flaminia, Fulvia, Beta HPE, Gamma, Delta, Stratos en 037 als auto's waar het inspiratie uit put voor het design van zijn nieuwe modellen. Lancia gebruikt termen als eclecticisme, elegantie en vastberadenheid. Het merk omschrijft zichzelf als 'progressief-klassiek'. Daarmee onderscheid Lancia zich dus in ieder geval van Alfa Romeo dat zichzelf duidelijk sportiever dna toedicht. Daarnaast noemt Lancia zich een premiummerk

Lancia overlaadt zijn nieuwe modellen nadrukkelijk niet alleen met wulpse lijnen zoals het dat in het recente verleden bij auto's als de huidige Ypsilon en de laatste Delta deed. Zo wordt de nieuwe Delta een elektrisch model dat voor 2028 gepland staat overladen met 'geometrische lijnen'. In 2024 komt Lancia met een nieuwe en Ypsilon, waarvan geen elektrische versie komt, en twee jaar later verschijnt in de vorm van de Aurelia een nieuw elektrisch vlaggenship. Elk model krijgt zijn eigen onderscheidende designelementen mee, aldus Lancia. Daarnaast geeft Lancia al weg dat er in ieder geval één auto komt met ronde achterlichten zoals je die kent van auto's als de 037 en Stratos.