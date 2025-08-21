Het nieuwe automerk ‘Vittori’ pakt werkelijk alles mee

Leuk hoor, al die betaalbare elektrische cross-overs en plug-inhybride SUV’s, maar we weten allemaal dat de wereld eigenlijk schreeuwt om gewoon weer een nieuwe hypercarbouwer. Gelukkig is die er nu, en de eerste auto van Vittori lijkt werkelijk alles in zich te willen verenigen.

Gekkigheid natuurlijk, want gevoelsmatig zijn er inmiddels meer hypercar-merken dan mensen die die auto’s daadwerkelijk kunnen betalen. Dat weerhoudt Vittori – tactisch gevestigd in het tot de verbeelding sprekende Modena - er niet van om met behulp van Pininfarina een geheel nieuwe superduperhypercar te bedenken.

Waar Pininfarina zich onder de eigen naam inmiddels toelegt op volledig elektrische hypercars, plukt de nog niet onthulde Vittori van alles een graantje mee. Hij is geëlektrificeerd, zeker, maar ook voorzien van een dikke V12. Die is goed voor 900 pk, de op de vooras geplaatste elektromotor levert er 200. Het totale vermogen komt daarmee op 1.100 pk. Dat zou eigenlijk verbijsterend zou moeten zijn, ware het niet dat ook dat soort cijfers steeds normaler zijn geworden in dit deel van autoland. Het koppel komt op 750 Nm en de sprinttijd van 0 naar 60 mijl per uur – niet Amerikaans is Vittori vreemd – komt volgens het merk onder de 2,5 seconden uit.

Haal je hypercar-bingokaart er nog maar even bij, want Vittori laat niets liggen. De auto ‘rijdt als en raceauto voor op de openbare weg’, is voorzien van ‘actieve aerodynamica’ en zit vol met carbon. Grappig hoe zoiets opwindends toch zo saai kan aanvoelen. Toch is de Vittori wel degelijk innovatief, want het merk gebruikt AI en 3D-printers om chassis- en carrosserie-onderdelen te bedenken en te maken. Nou vooruit.

Hoe het eindresultaat eruit ziet, leren we op 4 oktober. Dan gaat in Miami en in besloten kring het doek van de auto af, waarna voor maximaal 50 gelukkigen het lange wachten op zo’n auto begint.