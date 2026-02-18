Ga naar de inhoud
Het Nederlandse rijbewijs wint internationale prijs: 'Het is een meesterwerk'

Rijbewijs 2025
Lars Krijgsman

Het Nederlandse rijbewijs krijgt internationale erkenning. Dat betekent in dit geval niet dat het overal ter wereld geldig is, maar dat het een internationale prijs heeft gewonnen.

De RDW heeft met het Nederlandse rijbewijs de internationale prijs 'Best New Travel Document 2026' gewonnen. De prijs voor het Beste Reisdocument werd uitgereikt tijdens High Security Printing EMEA, een jaarlijks internationaal congres over beveiligings- en productietechnologieën.

Het relatief recent vernieuwde Nederlands rijbewijs zoals dat sinds juni 2025 in productie is, werd door de jury als een 'verborgen meesterwerk' bestempeld. De reden: de echtheid van het document is aan de hand van de echtheidskenmerken snel te controleren 'door te kijken, te kantelen en te voelen'. Daarbij zijn er kenmerken die pas zichtbaar zijn bij controle met UV-licht.

