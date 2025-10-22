In de markt voor een Porsche? Dan wensen we je veel succes met kiezen. Porsche heeft niet alleen heel wat modellen en carrosserievarianten, maar biedt die ook nog eens met een grote verscheidenheid aan varianten aan. De een nog sterker dan de ander. Neem de Porsche Panamera. Die is er sinds de introductie van de huidige derde generatie weliswaar niet meer als Sport Turismo, maar is er wel een heel veel versies. Ga je voor de 353 pk sterke Panamera of gelijk gemotoriseerde Panamera 4 met vierwielaandrijving? Of toch voor de 470 pk sterke Panamera 4 E-Hybrid of 544 pk sterke Panamera 4 S E-Hybrid? Nog geen keuze kunnen maken? Goed! De Panamera is er namelijk ook als 500 pk sterke GTS, als 680 pk sterke Turbo E-Hybrid en zelfs als 782 pk krachtige Panamera Turbo S E-Hybrid. Voor wie ook die ruim 780 pk sterke versie niet genoeg is, komt er redding.

Althans, zo lijkt het. Op een set nieuwe spionagefoto's zien we een testexemplaar van de Porsche Panamera in een uitdossing die we nog niet kennen. Met name de vaste achtervleugel trekt daarbij de aandacht, evenals de gele remklauwen van dit testexemplaar dat op de Nürburgring-Nordschleife is vastgelegd. Daar komt bij dat ook de voorbumper afwijkt van die van alle andere versies van de Panamera en hetzelfde geldt voor de sideskirts en de achterbumper.

Mogelijk zien we hier een Porsche Panamera Turbo GT, een extra sterke en dus overtreffende trap van wat momenteel de sterkste Panamera ooit is: de Turbo S E-Hybrid. In de Turbo GT - als hij zo gaat heten - liggen vast ook een 4.0 V8 en een sterke elektromotor. In de Panamera Turbo S E-Hybrid is de achtcilinder 600 pk en 800 Nm sterk en levert de elektromotor 190 pk. De Turbo GT zou zomaar richting de 900 pk kunnen kruipen.