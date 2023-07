Het kan: actiemodelletje van snelst sprintende auto ter wereld

Tijdelijk leverbare en sportief aangeklede versies van modellen die al even bestaan verwacht je wellicht van volumemerken, maar Automobili Pininfarina bewijst dat ook 'elektrische hyper GT's' met 1.900 pk en een mensonterende vanafprijs prima in de actiebak passen waar je eerder Nissans Qashqai of Suzukis Swift verwacht.

De Pininfarina Battista is een knotsgek elektrisch snelheidsmonster dat voor de gewone sterveling volledig buiten bereik ligt. De in 2019 door Automobili Pininfarina onthulde en op de Rimac Nevera gebaseerde 'hyper GT' heeft een ruim 1.900 pk en 2.340 Nm sterke aandrijflijn waarmee het platgeslagen sprintkanon zich in slechts 1,86 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h katapulteert. Daarmee is de Battista de snelst sprintende straatlegale productieauto ooit. In nog geen 5 seconden speer je met 200 km/h over de weg en z'n topsnelheid bedraagt een voor een EV ronduit buitenissige 350 km/h. Van de Battista komen er in totaal 150 exemplaren, maar het lijkt erop dat de exoot niet bepaald gretig aftrek vindt. Drie jaar na de presentatie van het model komt Automobili Pininfarina namelijk met een speciale uitvoering om extra aandacht naar zich toe te trekken.

De speciale uitvoering heet voluit Battista Edizione Nino Farina en is wat de Italianen een zogenoemde design edition noemen. Het is inmiddels al het tweede speciale smaakje waarin de Battista beschikbaar komt en daarmee lijkt Automobili Pininfarina langzaam maar zeker het pad van Bugatti te gaan bewandelen. Van de Veyron introduceerde Bugatti immers de ene na de andere 'unieke uitvoering' om het model te kunnen slijten. Van de Edizione Nino Farina komen vijf exemplaren. Met het model brengt Automobili Pininfarina een eerbetoon aan Nino Farina: de eerste F1-wereldkampioen ooit en het neefje van Pininfarina-oprichter Battiste 'Pinin' Farina. Elk exemplaar is in de toepasselijk Rosso Nino geheten kleur uitgevoerd en is afgewerkt met witte accenten. Het gevaarte staat op goudkleurige wielen en elk exemplaar heeft een in het wit uitgevoerde '01' -sticker op de flank. In het interieur van de zeldzame exoot vind je een met zwart leer beklede bestuurdersstoel en een bijrijdersstoel die met beige leer is afgewerkt. Overigens kom je in beide zetels ook alcantara en de nodige Nina Farina-verwijzingen tegen.

Wat hij kost meldt Automobili Pininfarina niet, maar reken maar dat je er zeer diep voor in de buidel moet tasten.