Tesla Model S en Model X
 
Het is nu echt over en uit voor de Tesla Model S en Model X

Het heeft even geduurd

Lars Krijgsman
3

Het afscheid van de Tesla Model S en Model X is al meermaals bevestigd. Nu is het écht over en uit voor wat lange tijd de twee oudste modellen van Tesla waren.

In januari werd bekend dat de Tesla Model S en Model X geen lang leven meer zouden hebben. De oudste modellen van Tesla deden in verkopen van Tesla al lang nauwelijks meer iets. De kleinere en betaalbaardere Tesla Model 3 en Model Y hebben de carrière van het tweetal lang geleden feitelijk al verziekt. Sinds april is het in Nederland niet meer mogelijk om een Model S of Model X te bestellen. Nu zijn ook echt de laatste exemplaren gebouwd.

Tesla toont foto's van de laatste Tesla Model S en Model X die het in de Fremont Factory in de Amerikaanse staat Californië heeft geproduceerd. Daarmee komt er na 11 jaar een eind aan de levensloop van de Model X en is de Model S na 14 jaar officieel ten grave gedragen.

Laatste Tesla Model S en Model X

De laatste Tesla Model S en Model X.

In Nederland zijn sinds 2013 - het jaar waarin de hij hier op de markt kwam - 15.336 exemplaren van de Tesla Model S geleverd. De Tesla Model X schopte het tussen 2016 en 2026 in Nederland tot 5.925 registraties. Ter vergelijking: van de Model 3 zijn sinds 2019 al 64.444 stuks geleverd, terwijl er van de Model Y tussen 2021 en 2026 al ruim 51.000 exemplaren zijn geregistreerd.

In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl vind je al een gebruikte Tesla Model 3 vanaf minder dan €16.000. Voor een tweedehands Tesla Model Y ben je minimaal een kleine €25.000 kwijt. Een Tesla Model S kost als occasion minstens €13.450, een Model X is er vanaf zo'n €24.000.

