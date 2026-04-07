De productieversie van de Type 00 heeft officieel nog geen naam, maar ‘Type 00’ dekt de lading wel. Jaguar gaat zichzelf met deze auto immers helemaal opnieuw uitvinden. Daar hoort een volledige focus op EV’s bij, maar ook een totaal nieuw design, een hogere positionering en een nieuwe huisstijl. Aanvankelijk leek het zoveel mogelijk in het gezicht spugen van de roemrijke Jaguar-historie ook onderdeel van het pakket, maar daar is Jaguar weer wat van teruggekomen. Jaguar dweept in de aanloop naar de EV-introductie juist graag met de historie en haalt er zowel klassieke XJ’s als E-Types bij in de communicatie.

In de communicatie, maar zeker niet in de auto zelf. Het enige retro-aspect van de Jaguar Type 00 zijn de proporties, want met een ellenlange neus en een korte overhang voor heeft deze revolutionaire ‘Jag’ wel degelijk een klassieke GT-uitstraling. De invulling van dat silhouet is echter juist heel strak en modern. Dat geldt overduidelijk voor de buitenkant, maar naar nu blijkt ook voor het interieur. Jaguar heeft ook lifestyleblog Sidewalk Hustle alvast achter het stuur van een prototype laten plaatsnemen. Op de bijbehorende interieurfoto is al verrassend veel te zien en wat we zien, mag je gerust bijzonder noemen. Het stuur heeft twee dikke spaken en één dunne. De twee dikke spaken vormen optisch één balk en bevatten veel ‘knopjes’ van het gladde, moderne type. Het zwarte vlak in het midden is een stuk tape waar ongetwijfeld het nieuwe Jaguar-logo onder schuilgaat. De geribbelde airbag-behuizing zit onder die ‘balk’ en daarmee erg laag in het stuur.

Achter het stuur zijn zoals in vrijwel iedere auto twee bedieningshendels bevestigd, maar die zijn anders dan we gewend zijn. Ze lijken te zijn opgebouwd rond de infraroodcamera van het bestuurdersmonitoring-systeem en zijn daarmee veel hoger geplaatst dan gebruikelijk. Bovendien zijn ze opvallend strak van vorm. De linker hendel dient voor verlichting, ruitenwissers en richtingaanwijzers, de rechter is de ‘PRND’-hendel voor de rijrichting. Erachter zit – uiteraard – een groot scherm, dat in dit geval geen touchscreen op gelijke hoogte naast zich lijkt te krijgen. Of dat klopt en hoe het dashboard er verder uitziet, zal moeten blijken als Jaguar de ‘Type 00’ later dit jaar eindelijk echt onthult.