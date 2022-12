Het goedkoopste tankstation van Nederland staat in Zeeland

Als er iets is wat maar moeizaam wilde lukken in 2022, dan is het wel goedkoop tanken. Zelfs met hoge brandstofprijzen is er echter altijd één tankstation de goedkoopste, en dat blijkt in het Zeeuwse Kapellebrug te staan.

MultiTankcard roept Tankstation Gebroeders Mangnus in Kapellebrug uit tot het voordeligste tankstation van 2022 in de categorie ‘Euro 95/E10’. Met een gemiddelde literprijs van €1,9535, gemeten over het gehele jaar, waren benzinerijders hier volgens de tankpaslevernacier het goedkoopste uit. Dieselrijders konden in 2022 het beste in Tiel tanken, waar de Tango gemiddeld €1,8196 voor een litertje vroeg. Wie zijn liefhebbersauto op benzine niet wil blootstellen aan de grillen van E10, moest juist in Hoofddorp zijn dit jaar. De Total in onze voormalige thuisbasis (Graan voor Visch) bleek daar gemiddeld €2,1746 te vragen voor een liter E5.

De specifieke winnaars van dit onderzoek wijzen ook naar een grotere trend. Multitankcard merkt namelijk op dat reguliere diesel en benzine over het algemeen goedkoper zijn in plattelandsregio’s, maar dat E5-benzine juist in Noord- en Zuid-Holland relatief vaak voordelig is.

Multitankcard keek voor het onderzoek naar tankstations die het gehele jaar operationeel waren en meer dan 500 benzine- of diesel-transacties per jaar verwerkten via het Multitankcard-platform. Voor E5 werd een ondergrens van 100 transacties gehanteerd.

In 2022 piekten de brandstofprijzen meerdere malen op recordhoogtes, tot wel €2,38 per liter voor benzine en €2,28 voor diesel, meldt Multitankcard. Aan voorspellingen over het verdere verloop van die prijzen waagt men zich niet: “Dat is koffiedik kijken”.