Het einde van de Volkswagen Touareg is nu officieel nabij

Volkswagen kondigt een speciale editie aan van z’n grootste SUV, de Touareg. Het nieuws zit echter niet in de kleur of uitrusting van die uitvoering, maar in zijn naam: 'Final Edition'. Het einde van de brandstof-Touareg is daarmee definitief nabij.

Dat het een keer over en uit zou zijn voor de Volkswagen Touareg, was al wel duidelijk. De in 2018 gepresenteerde Touareg is geen hardloper in de verkooplijsten en het zou raar zijn als Volkswagen in deze moeilijke tijden veel geld zou spenderen aan de vervanging van een auto die in zijn huidige vorm altijd een nicheproduct zal blijven. Er waren dan ook al wat geruchten over een aanstaand einde, maar nu bevestigt Volkswagen het zelf. De ‘Final Edition’ kondigt het einde aan en de productie van de huidige Touareg eindigt in 2026.

De ‘Final Edition’ is trouwens niet één uitrustingsniveau, maar een sausje dat over alle versies wordt uitgegoten. ‘Final Edition’ staat onder meer in de raamlijst op de achterdeuren en in het leer van de pook uitgeschreven. De huidige Touareg is de derde generatie van Volkswagens grootste SUV, en in tenminste één opzicht ook de vreemdste. Voor de markten met de meeste verkooppotentie bedacht Volkswagen rond 2018 namelijk een heel andere SUV, de Teramont/Atlas. De Touareg is daardoor in Noord-Amerika niet eens leverbaar, wat de vraag oproept wat Volkswagen precies wilde bereiken met deze gigantische, dure premium-SUV. Die is immers ook een regelrechte concurrent voor de eigen Audi Q7 en Porsche Cayenne, maar het hogere management van Volkswagen reed hier ongetwijfeld graag mee rond. En kan dat in de toekomst in zekere zin trouwens ook blijven doen, want er komt wel degelijk een nieuwe Touareg. Die ‘ID Touareg’ wordt echter elektrisch en waar dat tot vandaag slechts een gerucht was, bevestigt Volkswagen het nu zelf indirect. Het merk neemt in het persbericht expliciet afscheid van de ‘Touareg met verbrandingsmotor’, maar niet van de Touareg in het algemeen.

In Nederland is de Touareg overigens al uit de configurator verdwenen, maar wie de dealer lief aankijkt kan ongetwijfeld nog wel een gloednieuw exemplaar bemachtigen.