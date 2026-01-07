Heeft de autonome auto toekomst? Als het aan toeleverancier Autoliv ligt wel. Het bedrijf ziet zoveel brood in zelfstandig rijdende auto's, dat 't het eerste wegklapbare stuurwiel heeft ontwikkeld dat daadwerkelijk klaar is voor serieproductie.

Het is inmiddels alweer enkele jaren geleden dat de autonoom rijdende studiemodellen met wegklapbare stuurwielen en riante lounge-interieurs je om de oren vlogen. In de praktijk hebben we de uit het zicht verdwijnende stuurwielen nog niet gezien, maar dat verandert dit jaar misschien nog wel. Toeleverancier en ontwikkelaar van diverse veiligheidssystemen Autoliv heeft naar eigen zeggen namelijk het eerste wegklapbare stuurwiel af dat klaar is voor de markt.

Het wegklapbare stuurwiel van Autoliv verdwijnt overigens niet volledig uit het zicht. De spaken en de 'hoepel' kantelen zodanig dat ze in zekere zin parallel lopen met de stuurkolom. Vervolgens trekt de stuurkolom een stuk in, waardoor het gros van het stuurwiel in het dashboard verdwijnt. Het resultaat: net even meer bewegingsvrijheid, prettig als je het stuurwiel niet nodig hebt. Zo meent Autoliv.

Hoe zit het dan met de werking van de airbag? Welnu: voor een autonoom rijdende auto met weggeklapt stuurwiel heeft Autoliv een achter het instrumentenpaneel verstopte airbag achter de hand. Rijdt de auto niet in autonome modus? Dan verzorgt de airbag in het hart van het stuur de plofzaktechnische veiligheid.

Autoliv zegt dat het stuurwiel klaar is voor serieproductie. Het gaat onder meer in een Tensor Robocar geheten autonome auto toegepast worden. Die Tensor Robocar is een auto die op niveau 4 zelfstandig moet kunnen rijden en die ook in Europa op de markt moet komen.