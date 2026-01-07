Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Het eerste wegklapbare stuurwiel is klaar voor serieproductie

Ook voor Europa

7
Autoliv Stuurwiel
Lars Krijgsman

Heeft de autonome auto toekomst? Als het aan toeleverancier Autoliv ligt wel. Het bedrijf ziet zoveel brood in zelfstandig rijdende auto's, dat 't het eerste wegklapbare stuurwiel heeft ontwikkeld dat daadwerkelijk klaar is voor serieproductie.

Het is inmiddels alweer enkele jaren geleden dat de autonoom rijdende studiemodellen met wegklapbare stuurwielen en riante lounge-interieurs je om de oren vlogen. In de praktijk hebben we de uit het zicht verdwijnende stuurwielen nog niet gezien, maar dat verandert dit jaar misschien nog wel. Toeleverancier en ontwikkelaar van diverse veiligheidssystemen Autoliv heeft naar eigen zeggen namelijk het eerste wegklapbare stuurwiel af dat klaar is voor de markt.

Het wegklapbare stuurwiel van Autoliv verdwijnt overigens niet volledig uit het zicht. De spaken en de 'hoepel' kantelen zodanig dat ze in zekere zin parallel lopen met de stuurkolom. Vervolgens trekt de stuurkolom een stuk in, waardoor het gros van het stuurwiel in het dashboard verdwijnt. Het resultaat: net even meer bewegingsvrijheid, prettig als je het stuurwiel niet nodig hebt. Zo meent Autoliv.

Hoe zit het dan met de werking van de airbag? Welnu: voor een autonoom rijdende auto met weggeklapt stuurwiel heeft Autoliv een achter het instrumentenpaneel verstopte airbag achter de hand. Rijdt de auto niet in autonome modus? Dan verzorgt de airbag in het hart van het stuur de plofzaktechnische veiligheid.

Autoliv zegt dat het stuurwiel klaar is voor serieproductie. Het gaat onder meer in een Tensor Robocar geheten autonome auto toegepast worden. Die Tensor Robocar is een auto die op niveau 4 zelfstandig moet kunnen rijden en die ook in Europa op de markt moet komen.

Video
7 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Thomas Ingenlath

Voormalig Volvo-designkopstuk terug bij Volvo

Nieuws
Zeekr 7 GT

Zeekr 7 GT: elektrische stationwagon is volgende Zeekr voor Nederland

Nieuws
Mercedes-Benz GLC

In Duitsland doet Mercedes het beter dan BMW

Nieuws
Ligier JS50 Nurburgring

Dit dieseltje deed bijna een half uur over een rondje Nürburgring Nordschleife

Nieuws
Lucid Robotaxi

Lucid en Uber bundelen krachten tegen Tesla: dit is de Lucid Robotaxi

Lezersreacties (7)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.