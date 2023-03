Het benzineverbruik van de Opel Karl in de praktijk

Stoppen op je hoogtepunt, moet Opel in 2019 gedacht hebben. In dat jaar trok het merk de stekker uit de compacte Opel Karl, die toen nog maar net vijf jaar leverbaar was. Het was, met 38.694 verkochte exemplaren, een behoorlijk succes in Nederland. Het model had dan ook flink wat pluspunten ten opzichte van veel concurrenten en als occasion is hij nog altijd gewild. Maar is Karl ook een beetje zuinig?

Ten opzichte van de concurrentie heeft de Karl onder meer een erg volwassen interieur. Onbedekt blik moet je bijvoorbeeld met een loep zoeken en de gebruikte kunststoffen doen hoogwaardig aan. Ook biedt hij vijf échte zitplaatsen. Het klinkt nog steeds bijzonder, want in het compacte A-segment is dat zeker niet de standaard.

Verbruik Opel Karl 1.0 EcoFLEX

Wat motoren betreft deed Opel niet moeilijk. Onder de kap van de Karl vind je altijd een 1,0-liter Ecoflex benzinemotor die drie cilinders telt. Met 75 pk is deze in theorie krachtig genoeg voor het slechts 839 kg lichte model. Zuinig met benzine omspringen doet hij echter niet heel graag. De 26 Karl-rijders die hun verbruik bijhouden noteren gemiddeld 6 liter per 100 km. Precies 1 op 17, voor een auto in dit segment geen waarde om over naar huis te schrijven. De Hyundai i10 scoort bijvoorbeeld een aanzienlijk betere 1 op 20. Oké, die is nieuwer, maar zijn motor deelt hij grotendeels met de vorige i10.

Wie echt z’n best doet kan met een Karl ook aardig zuinig rijden. Deze zuinigheidskoning verplettert bijvoorbeeld het door de fabriek opgegeven verbruik van 4,4 l/100 km en zet een scherpe 4,13 l/100 km neer. Dat is 1 op 24,2! Aan de andere kant is 1 op 14,7 ook prima mogelijk, getuigt de bestuurder van dit frisgekleurde exemplaar. In totaal rijden elf van de 26 Karl-rijders minder zuinig dan 1 op 16.

Met deze waarden in het achterhoofd begrijpen we beter waarom Opel al in 2019 stopte met het model, zeker in Nederland. In 2018 kreeg de Karl immers al een flinke prijstechnische klap te verwerken. Vanaf september dat jaar werd de bpm berekend op basis van de nieuwe verbruikstest WLTP, die meer op de realiteit zou lijken. In het geval van de Karl was de realiteit nu eenmaal niet erg gunstig.