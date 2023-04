Het autonieuws van 30 jaar geleden - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Iedere week vind je helemaal voorin ons magazine al het laatste nieuws. Dat was 30 jaar geleden, toen je voor het nieuws nog niet naar AutoWeek.nl kon, ook al zo. We kijken eens welke berichten er destijds op de website hadden gestaan als die al wel had bestaan.

De nieuwspagina's van AutoWeek 17 van 1993 stonden bomvol stukjes, want er was immers nog geen andere plek om al het autonieuws met onze trouwe lezers te delen. We pikken er even drie opvallende nieuwtjes uit.

Zo kopten we onder meer 'Fiat Tempra uit de steigertjes'. Met dat stukje beeldspraak bedoelden we dat Fiat klaar was met een ronde vernieuwingen voor de Tempra. Net als bij kleinere broer Tipo eerder in 1993 ging het neusje wat op de schop, al viel het bij de Tempra wellicht wat minder op. Het nieuwe grilletje sprong het meest in het oog. Achter die grille gebeurde er in sommige gevallen ook wat anders dan voorheen. Dat wil zeggen: de Tempra kreeg twee nieuwe motoren op de bestellijst: "Net als bij de Tipo is het motorenaanbod uitgebreid met de nieuwe 1,8-liter krachtbron, goed voor een vermogen van 105 paardekrachten. Eveneens nieuw voor de Tempra is de 1,4-liter benzinemotor, die de basis van de verjongde Tempra-reeks vormt."

Aftermarket-opsmuk

Iets 'spectaculairder' nieuws kwam uit Duitsland en had betrekking op de Honda Civic. Huh, maar dat is toch een Japanner? Ja, maar in dit geval ging het om een lijstje aftermarket-extra's voor de toenmalige Civic, ontwikkeld door Nippon Autosport uit Freiburg. "Honda Civic-rijders kunnen hun auto nóg mooier maken met de nieuwe sportieve accessoires van Nippon Autosport. Dit Duitse accessoirebedrijf heeft voor de Civic en de CRX bijvoorbeeld bijzondere velgen, een sportief chassis (?) en sportsturen. Het wordt zo wel erg simpel om uw Honda boven de grijze middenmoot te laten uitstijgen, nietwaar?" Nou, dat laatste zou toch een beetje anders uitpakken, want het waren uiteindelijk juist de niet-aangepaste Civics uit die tijd die op zouden vallen in het straatbeeld. De Civic was nogal een gewillig slachtoffer voor veel jonge knutselaars.

Lente-aanbieding

Naast de Civic treffen we een artikeltje over een andere Japanner, die overigens wat minder populair was in de tuning-scene. We hebben het over de nog behoorlijk verse vierde generatie Mitsubishi Colt. Die had voor zijn tijd en klasse al een aardige standaarduitrusting met zaken als een in delen neerklapbare achterbank, getint glas, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een ruitenwisser met intervalregeling. Mitsubishi gooide er in de lente van 1993 nog wat extra's bovenop met de toepasselijk genaamde 1.3i Spring. Dan kreeg je ook hoofdsteunen op de achterbank, stoelverwarming voorin en elektrisch verstelbare en verwarmbare zijspiegels. Prijskaartje: net geen 29.500 gulden.

Tenslotte werpen we nog even een blik op de evenementenkalender van 30 jaar geleden. Vooral op 30 april was er zat te doen, want toen vierden we immers nog Koninginnedag op de 30e. Als je terug kon in de tijd, waar zou je dan heengaan? Of ben je destijds bij één van deze evenementen geweest? Laat het weten in de reacties!